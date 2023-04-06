Росіяни знову атакували Херсонщину: на людей кинули вибухівку з безпілотника

Внаслідок атаки постраждали

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Сьогодні, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Росіяни обстріляли Херсонщину

За його словами, росіяни знову били по мирних людях. Зазначається, що вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири місцеві жителі.

"Їх шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні", — повідомив він.

Нагадаємо, 5 квітня, російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.

Крім цього, внаслідок обстрілу Запорізької області було зруйновано 16 будинків та квартир громадян, а також об'єкти інфраструктури.