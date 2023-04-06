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Росіяни знову атакували Херсонщину: на людей кинули вибухівку з безпілотника

6 квітня 2023 20:43
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
Внаслідок атаки постраждали
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Сьогодні, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

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За його словами, росіяни знову били по мирних людях. Зазначається, що вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири місцеві жителі. 

"Їх шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні", — повідомив він. 

Нагадаємо, 5 квітня, російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.

Крім цього, внаслідок обстрілу Запорізької області було зруйновано 16 будинків та квартир громадян, а також об'єкти інфраструктури. 

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