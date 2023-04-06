Росіяни знову атакували Херсонщину: на людей кинули вибухівку з безпілотника
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Сьогодні, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли Херсонщину
За його словами, росіяни знову били по мирних людях. Зазначається, що вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири місцеві жителі.
"Їх шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні", — повідомив він.
Нагадаємо, 5 квітня, російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.
Крім цього, внаслідок обстрілу Запорізької області було зруйновано 16 будинків та квартир громадян, а також об'єкти інфраструктури.