Россияне снова атаковали Херсонщину: на людей бросили взрывчатку из беспилотника
Российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсонскую область. Сегодня, 6 апреля, под вражеским обстрелом оказалась Змеевка Бериславской общины.
Об этом сообщает глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.
Россияне обстреляли Херсонщину
По его словам, россияне снова били по мирным людям. Отмечается, что взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя.
"Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", — сообщил он.
Напомним, 5 апреля, российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.
Кроме этого, в результате обстрела Запорожской области были разрушены 16 домов и квартир граждан, а также объекты инфраструктуры.