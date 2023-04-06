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Россияне снова атаковали Херсонщину: на людей бросили взрывчатку из беспилотника

6 апреля 2023 20:43
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан
В результате атаки пострадали
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан

Российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсонскую область. Сегодня, 6 апреля, под вражеским обстрелом оказалась Змеевка Бериславской общины.

Об этом сообщает глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

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По его словам, россияне снова били по мирным людям. Отмечается, что взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя.

"Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", — сообщил он.

Напомним, 5 апреля, российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.

Кроме этого, в результате обстрела Запорожской области были разрушены 16 домов и квартир граждан, а также объекты инфраструктуры.

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