Россияне снова атаковали Херсонщину: на людей бросили взрывчатку из беспилотника

В результате атаки пострадали

Российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсонскую область. Сегодня, 6 апреля, под вражеским обстрелом оказалась Змеевка Бериславской общины.

Об этом сообщает глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

Читайте также:

Россияне обстреляли Херсонщину

По его словам, россияне снова били по мирным людям. Отмечается, что взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя.

"Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", — сообщил он.

Напомним, 5 апреля, российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.

Кроме этого, в результате обстрела Запорожской области были разрушены 16 домов и квартир граждан, а также объекты инфраструктуры.