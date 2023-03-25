Росіяни знову атакували Україну: у Генштабі розповіли, скільки ударів за добу завдав ворог

Окупанти завдають ударів по позиціях ЗСУ

За останню добу російська армія провела 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціях українських військ та цивільної інфраструктури населених пунктів. В результаті страждає мирне населення, кількість загиблих збільшується. Попри агресію, українські військовослужбовці успішно відбили 59 атак противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака росіян

Важливо відзначити, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України, як і раніше, залишається високою, оскільки російські окупаційні війська продовжують використовувати тактику терору для досягнення своїх цілей. Основні зусилля противника зосереджені на наступальних діях у низці стратегічно важливих напрямків, включаючи Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський.

Українські захисники продовжують боротися, щоб забезпечити безпеку своєї країни та населення, попри численні удари з боку російських військ. Проте напружена ситуація в регіоні та жертви серед мирного населення вимагають міжнародної уваги та негайних дій для припинення військових дій та відновлення миру на території України.

Нагадаємо, що мілітаріблогери стверджують, що поточна російська тактика проти Вугледара, включаючи початковий лобовий штурм і наступні атаки на укріплені українські фланги, призводить до значних втрат російських сил без успіху через складний рельєф, нестачу бойової потужності й неможливість застати українців зненацька.