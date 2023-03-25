Россияне снова атаковали Украину: в Генштабе рассказали, сколько ударов за сутки нанес враг

Оккупанты наносят удары по позициям ВСУ

За последние сутки, российская армия провела 50 авиационных и 11 ракетных ударов, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате страдает мирное население, число погибших увеличивается. Несмотря на продолжающуюся агрессию, украинские военнослужащие успешно отразили 59 атак противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака россиян

Важно отметить, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины по-прежнему остается высокой, так как российские оккупационные войска продолжают использовать тактику террора для достижения своих целей. Основные усилия противника сосредоточены на наступательных действиях в ряде стратегически важных направлений, включая Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское.

Украинские защитники продолжают сражаться, чтобы обеспечить безопасность своей страны и населения, несмотря на многочисленные удары со стороны российских войск. Тем не менее, напряженная ситуация в регионе и жертвы среди мирного населения требуют международного внимания и немедленных действий для прекращения военных действий и восстановления мира на территории Украины.

Напомним, что миллоблогеры утверждают, что текущая российская тактика против Угледара, включая начальный лобовой штурм и последующие атаки на укрепленные украинские фланги, приводит к значительным потерям российских сил без успеха из-за сложного рельефа, недостатка боевой мощи и невозможности застать украинцев врасплох.