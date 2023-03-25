Россияне снова атаковали Украину: в Генштабе рассказали, сколько ударов за сутки нанес враг
За последние сутки, российская армия провела 50 авиационных и 11 ракетных ударов, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате страдает мирное население, число погибших увеличивается. Несмотря на продолжающуюся агрессию, украинские военнослужащие успешно отразили 59 атак противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Атака россиян
Важно отметить, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины по-прежнему остается высокой, так как российские оккупационные войска продолжают использовать тактику террора для достижения своих целей. Основные усилия противника сосредоточены на наступательных действиях в ряде стратегически важных направлений, включая Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское.
Украинские защитники продолжают сражаться, чтобы обеспечить безопасность своей страны и населения, несмотря на многочисленные удары со стороны российских войск. Тем не менее, напряженная ситуация в регионе и жертвы среди мирного населения требуют международного внимания и немедленных действий для прекращения военных действий и восстановления мира на территории Украины.
Напомним, что миллоблогеры утверждают, что текущая российская тактика против Угледара, включая начальный лобовой штурм и последующие атаки на укрепленные украинские фланги, приводит к значительным потерям российских сил без успеха из-за сложного рельефа, недостатка боевой мощи и невозможности застать украинцев врасплох.