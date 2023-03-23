В Генштабе заявили, что оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке
Сегодня, 23 марта, Генштаб сообщил, что все подразделения оккупантов вышли из Новой Каховки Херсонской области. Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает Генштаб.
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"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", — говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что Украина непременно освободит Новую Каховку.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, по которым доставляли боеприпасы.
Также мы писали, что оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне ищут граждан с проукраинской позицией.
Добавим, Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.