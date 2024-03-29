Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Буковині — які пошкодження arrow

Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Буковині — які пошкодження

29 березня 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Буковині — які пошкодження
Наслідки обстрілу. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в п'ятницю, 29 березня, атакували Чернівецьку область. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти інфраструктури в регіоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора в Telegram.

Читайте також:

Обстріл інфраструктури на Буковині

За даними слідства, 29 березня близько 5:30 збройні сили РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області. 

"Внаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків", — йдеться у повідомленні.

обстріл Буковини 29 березня
Наслідки обстрілу. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Зазначається, що на місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці. 

обстріл Буковини 29 березня
Наслідки обстрілу. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

null
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, російські військові здійснили масовану атаку по Івано-Франківській області. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Також ми писали, що під прицілом також була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. 

обстріли
Чернівецька область
окупанти
критична інфраструктура
інфраструктура
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ