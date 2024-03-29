Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Буковині — які пошкодження
Російські війська вранці в п'ятницю, 29 березня, атакували Чернівецьку область. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти інфраструктури в регіоні.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора в Telegram.
Обстріл інфраструктури на Буковині
За даними слідства, 29 березня близько 5:30 збройні сили РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області.
"Внаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, російські військові здійснили масовану атаку по Івано-Франківській області. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.
Також ми писали, що під прицілом також була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.
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