Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Буковині — які пошкодження

Наслідки обстрілу. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Російські війська вранці в п'ятницю, 29 березня, атакували Чернівецьку область. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти інфраструктури в регіоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора в Telegram.

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За даними слідства, 29 березня близько 5:30 збройні сили РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури у Чернівецькій області.

"Внаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Зазначається, що на місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.

Наслідки обстрілу. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, російські військові здійснили масовану атаку по Івано-Франківській області. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Також ми писали, що під прицілом також була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.