Россияне снова обстреляли Красногоровку из артиллерии — есть погибшие
В результате артиллерийского обстрела со стороны России погибли двое местных жителей Красногоровки. Также получили повреждения жилые дома.
Об этом сообщил Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Обстрел города Красногоровки
30-го марта 2024 года российские войска произвели артиллерийский обстрел города Красногоровка Донецкой области. Больше всего пострадали дома в частном секторе.
По информации отдела информационной политики Донецкой областной прокуратуры, в результате атаки погиб 73-летний мужчина, находившийся в своем доме. Его 50-летняя дочь госпитализирована.
Потерпевшая получила минно-взрывные и осколочные ранения. Состояние женщины остается неизвестным.
Другой жертвой военных действий России стала пожилая женщина, в дом которой попал снаряд. 70-летняя жительница Красногоровки скончалась на месте.
В прокуратуре также отметили, что в результате нападения пострадали жилые и хозяйственные постройки местных жителей.
Донецкая областная прокуратура инициировала досудебное расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.
Напомним, артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Ранее мы писали, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Буковине.
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