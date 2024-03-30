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Россияне снова обстреляли Красногоровку из артиллерии — есть погибшие

30 марта 2024 17:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне снова обстреляли Красногоровку из артиллерии — есть погибшие
Последствия обстрелов поселка Ямполь. Иллюстративное фото: radiosvoboda.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В результате артиллерийского обстрела со стороны России погибли двое местных жителей Красногоровки. Также получили повреждения жилые дома.

Об этом сообщил Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

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Обстрел города Красногоровки

30-го марта 2024 года российские войска произвели артиллерийский обстрел города Красногоровка Донецкой области. Больше всего пострадали дома в частном секторе.

Погибший в результате обстрела человек. Фото: Донецкая областная прокуратура
Погибший в результате обстрела человек. Фото: Донецкая областная прокуратура

По информации отдела информационной политики Донецкой областной прокуратуры, в результате атаки погиб 73-летний мужчина, находившийся в своем доме. Его 50-летняя дочь госпитализирована.

Потерпевшая получила минно-взрывные и осколочные ранения. Состояние женщины остается неизвестным.

Другой жертвой военных действий России стала пожилая женщина, в дом которой попал снаряд. 70-летняя жительница Красногоровки скончалась на месте.

В прокуратуре также отметили, что в результате нападения пострадали жилые и хозяйственные постройки местных жителей.

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот
Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Донецкая областная прокуратура инициировала досудебное расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.

Напомним, артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковской области.

Ранее мы писали, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Буковине.

россия
Украина
Донецкая область
обстрелы

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