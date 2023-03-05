Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: на залізничному вокзалі спалахнула пожежа
У неділю, 5 березня, залізничний вокзал у Куп'янську, Харківській області, спалахнув внаслідок обстрілу. Інцидент стався після нічних ворожих атак.
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
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Пожежа на вокзалі
Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів, але пожежу швидко ліквідували пожежники, які прибули на місце події о 08:45.
Головне управління ДСНС України в Харківській області заявило, що, за попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Однак, у зв'язку з обстрілом та подальшою пожежею, можливі значні матеріальні збитки.
Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп'янськ. Тоді окупанти теж використали для удару по мирному українському місту ракети С-300.
23 лютого російські війська завдали чергового удару по Куп'янську та Куп'янському району.
Внаслідок влучення було зруйновано адміністративну будівлю, під завалами якої опинилися двоє людей. Також постраждав чоловік, який перебував на вулиці, поряд з об'єктом.