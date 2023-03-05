Россияне вновь обстреляли Купянск: на железнодорожном вокзале возник пожар
В воскресенье, 5 марта, железнодорожный вокзал в Купянске, Харьковская область, загорелся в результате обстрела. Инцидент произошел после ночных вражеских атак.
Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.
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Пожар на вокзале
Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, но пожар был быстро ликвидирован пожарными, которые прибыли на место происшествия в 08:45.
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области заявило, что по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Однако, в связи с обстрелом и последующим пожаром, возможны значительные материальные убытки.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.
В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал мужчина, который находился на улице, рядом с объектом.