Россияне вновь обстреляли Купянск: на железнодорожном вокзале возник пожар

Вокзал Купянска

В воскресенье, 5 марта, железнодорожный вокзал в Купянске, Харьковская область, загорелся в результате обстрела. Инцидент произошел после ночных вражеских атак.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

Пожар на вокзале

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, но пожар был быстро ликвидирован пожарными, которые прибыли на место происшествия в 08:45.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области заявило, что по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Однако, в связи с обстрелом и последующим пожаром, возможны значительные материальные убытки.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.

В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал мужчина, который находился на улице, рядом с объектом.