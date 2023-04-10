Росіяни знову обстріляли Оріхове та Гуляйполе на Запоріжжі: є руйнування

Наслідки руйнувань на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У понеділок, 10 квітня, російські окупанти обстріляли Гуляйполе та Оріхове у Запорізькій області. Є значні руйнування.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Обстріли Запорізької області

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова — по містах нанесено авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості. На щастя, інформація щодо загиблих та поранених не надходила", — написав Малашко.

Також про обстріли повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що росіяни вдарили по території хлібозаводу в Оріховому та опублікував фото наслідків.

Наслідки ворожого обстрілу у Запорізькій області. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Наслідки ворожого обстрілу у Запорізькій області. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Нагадаємо, 9 квітня російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили авіаційний удар по одній із громад Пологівського району.

Внаслідок атаки зруйновано двоповерховий корпус школи та пошкоджено три приватні домоволодіння. Після обстрілу загорілися зруйновані будівельні конструкції навчального закладу. Рятувальники вже ліквідували пожежу на площі 150 кв м.