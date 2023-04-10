Россияне снова обстреляли Орехово и Гуляйполе на Запорожье: есть разрушения

Последствия разрушений в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В понедельник, 10 апреля, российские оккупанты обстреляли Гуляйполе и Орехово в Запорожской области. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Очередная "воздушная тревога" принесла враждебное "поздравление" для Гуляйполя и Орехова — по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности. К счастью, информация о погибших и раненых не поступала", — написал Малашко.

Также об обстрелах сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Ермак отметил, что россияне ударили по территории хлебозавода в Орехово и опубликовал фото последствий.

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Напомним, 9 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они нанесли авиационный удар по одной из общин Пологовского района.

В результате атаки разрушен двухэтажный корпус школы и повреждены три частных домовладения. После обстрела возгорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 150 кв.