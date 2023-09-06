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Росіяни знову цинічно обстріляли Донеччину: є поранені

6 вересня 2023 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни знову цинічно обстріляли Донеччину: є поранені
Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу російські окупанти обстріляли вісім громад Донецької області. Внаслідок жорстоких атак шестеро людей поранені.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Всього за добу росіяни обстріляли вісім громад Донецької області, зокрема, на Волноваському напрямку у Комарській громаді під обстрілами було селище Шевченко, у Вугледарській громаді — Вугледар і Новоукраїнка.

Окрім того, відомо, що на Донецькому напрямку пошкоджено господарчі будівлі у Галицинівці Новогродівської громади. Протягом ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, а також Красногорівки і Новомихайлівки Мар'їнської громади. Зранку обстріляні Очеретине і околиці Курахівської громади.

  • Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
  • Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
  • Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
  • Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
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Також Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку чотири людини поранено у Костянтинівці. У Торецькій громаді пошкоджено сім будинків: шість у Петрівці і один у Торецьку. Пошкоджено будинок у Привіллі Соледарської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено чотири приватні будинки, три промислові будівлі і одну нежитлову споруду. 

Три будинки ще пошкоджено на Лисичанському напрямку у Ямполі Лиманської громади і будинок в Сіверську. 

"Всього за добу росіяни поранили шість жителів Донеччини", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.

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