Росіяни знову цинічно обстріляли Донеччину: є поранені
За попередню добу російські окупанти обстріляли вісім громад Донецької області. Внаслідок жорстоких атак шестеро людей поранені.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріли Донеччини
Всього за добу росіяни обстріляли вісім громад Донецької області, зокрема, на Волноваському напрямку у Комарській громаді під обстрілами було селище Шевченко, у Вугледарській громаді — Вугледар і Новоукраїнка.
Окрім того, відомо, що на Донецькому напрямку пошкоджено господарчі будівлі у Галицинівці Новогродівської громади. Протягом ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, а також Красногорівки і Новомихайлівки Мар'їнської громади. Зранку обстріляні Очеретине і околиці Курахівської громади.
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Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
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Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
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Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
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Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Також Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку чотири людини поранено у Костянтинівці. У Торецькій громаді пошкоджено сім будинків: шість у Петрівці і один у Торецьку. Пошкоджено будинок у Привіллі Соледарської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено чотири приватні будинки, три промислові будівлі і одну нежитлову споруду.
Три будинки ще пошкоджено на Лисичанському напрямку у Ямполі Лиманської громади і будинок в Сіверську.
"Всього за добу росіяни поранили шість жителів Донеччини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.