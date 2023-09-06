Россияне снова цинично обстреляли Донецкую область: есть раненые

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

За предыдущие сутки, российские оккупанты обстреляли восемь громад Донецкой области. В результате жестоких атак шесть человек ранены.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко.

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Всего за сутки россияне обстреляли восемь громад Донецкой области, в частности, на Волновахском направлении в Комарской громаде под обстрелами был поселок Шевченко, в Угледарской — Угледар и Новоукраинка.

Кроме того, известно, что на Донецком направлении повреждены хозяйственные здания в Галицыновке Новогродовской громады. В течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки, а также Красногоровки и Новомихайловки Марьинской громады. Утром обстреляны Очеретино и окрестности Кураховской громады.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda 1/4 _ 4

Также Кириленко рассказал, что на Горловском направлении четыре человека ранены в Константиновке. В Торецкой громаде повреждены семь домов: шесть в Петровке и один в Торецке. Поврежден дом в Привиле Соледарской громады, а в Часовоярской — повреждены четыре частных дома, три промышленных здания и одно нежилое сооружение.

Три дома еще повреждены на Лисичанском направлении в Ямполе Лиманской громады и дом в Северске.

"Всего за сутки россияне ранили шесть жителей Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.