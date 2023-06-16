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Россияне снова ударили по Киеву "Кинжалами", ПВО сбила все 12 ракет

16 июня 2023 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне снова ударили по Киеву "Кинжалами", ПВО сбила все 12 ракет
Ракета Х-47 "Кинжал" на самолете МиГ-31. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

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По информации Воздушных сил, во время сегодняшней атаки на Киев российские оккупанты использовали аэробалистические ракеты "Кинжал".

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ, охраняемые Киевом, уничтожили все шесть "Кинжалов", нацеленных на украинскую столицу.

Другие детали обстрела

Кроме аэробалистических "Кинжалов", российские оккупанты использовали во время атаки и другие средства поражения.

По предварительным данным, в небе над столицей было уничтожено:

  • шесть крылатых ракет "Калибр";
  • два разведывательных беспилотника.
Информация Воздушных сил о ракетном ударе по Киеву
Информация Воздушных сил о ракетном ударе по Киеву

Напомним, что предварительный обстрел Киева аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", о которых сами россияне говорили, что их невозможно сбить никакими средствами ПВО, имел место ровно месяц назад, 16 мая.

В этот день в Украину приехал с визитом и мирным планом Си Цзиньпина китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.

Тогда противовоздушная оборона Украины также сбила все шесть аэробалистических ракет.

Добавим, что сегодня в Украину приехали другие "миротворцы" с "глобального Юга", в частности президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

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