Росіянин, який передав Україні Мі-8, розповів про долю інших пілотів

Російський пілот Максим Кузьмінов під час прес-конференції у Києві. Фото: УНІАН

Російський пілот і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз повітряне судно до України під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, по вертольоту було відкрито вогонь під час того, як він перетнув кордон.

Про це він розповів під час прес-конференції у Києві.

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Як поводили себе інші пілоти

"Ніхто мені не чинив спротиву, адже у штурмана не було навички пілотування. Я їх заспокоював, але вони почали боятися і вести себе агресивно і вибігли з вертольоту в бік кордону. Подальша їх доля мені не відома, але за даними ЗМІ їх могли ліквідувати", — зазначив Кузьмінов.

Що відомо про спецоперацію

Як повідомив, офіцер ЗСУ Артем Шевченко, ця спецоперація ГУР мала назву "Синиця" і відбулась 9 серпня.

"Командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот.