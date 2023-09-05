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Россиянин, передавший Украине Ми-8, рассказал о судьбе других пилотов

5 сентября 2023 16:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россиянин, передавший Украине Ми-8, рассказал о судьбе других пилотов
Российский пилот Максим Кузьминов на пресс-конференции в Киеве. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР, рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Киеве.

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Как вели себя другие пилоты

"Никто мне не сопротивлялся, ведь у штурмана не было навыка пилотирования. Я их успокаивал, но они начали бояться и вести себя агрессивно и выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая их судьба мне не известна, но по данным СМИ их могли ликвидировать", — отметил Кузьминов.

Что известно о спецоперации

Как сообщил офицер ВСУ Артем Шевченко, эта спецоперация ГУР называлась "Синица" и состоялась 9 августа.

"Командир экипажа, молодой офицер, понимал с самого начала преступность и неправедность войны, развязанной его агрессивным государством, поверил нашим военным разведчикам и успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости", — говорится в сообщении.

Напомним, к годовщине создания ГУР, 7 сентября, в Украине покажут фильм о пилоте, который перегнал в Украину российский вертолет МИ-8 с запчастями для вражеских истребителей. В тизере фильма появился сам пилот.

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