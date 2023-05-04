"Оторвало пол руки, но его не комиссовали" — окупантів змушують воювати без кінцівок

Окупанти рятують свого товариша, який отримав поранення на війні в Україні. Фото: Армія Inform

Дружина військовослужбовця розповідає про різні випадки з пораненнями на війні та ситуації, за яких солдатів з відсутніми кінцівками відмовляються комісувати й з лікарні повертають назад на службу до частин. ГУР перехопило чергові розмову росіян.

Про це пише ГУР на своїй сторінці у Telegram.

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Перехоплена розмова

"Та Люди моєї, Сергій теж тоді в лікарні... Його ж тоді осколками теж... Лежав з пораненням в Сватово... А це Світлана мені вчора зателефонувала, добре, що каска, він в касці був і осколок в каску ж попав. Там вухо, по-моєму... Ну короче, Сергія контузило. І ще Люда каже, що на правій нозі він три пальці не відчуває. Вони погано працюють, і розумієш, другий раз вже", — розповідає дружина окупанта.

Вона також розповіла про свого знайомого, який розповідає їй, що це норма, коли людей без рук змушують воювати.

"У нас от знайомий Сергій, і він розповідає, що в них там нормально, в пацана чи чоловіка половину правої руки відірвало, три місяці пролежав у лікарні і мали би комісувати, але хр*н там, відправили назад. Це взагалі нормально?" — обурюється жінка, розповідаючи про безлад в армії РФ.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де дружина окупанта скаржиться, що з війни додому прислали лише пів тіла російського військового.

Проте це не перша розмова, де присутні подібні скарги. Нещодавно українська розвідка поділилась ще однією розмовою, де військовий РФ поскаржився на керівництво, яке відправляє на війну бійців з травмами.