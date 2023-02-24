Російська армія готується до ракетного удару, загроза залишається неминучою, — експерт
Військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка заявив, що російська армія перебуває наразі у готовності до завдання ракетного удару. Попри це, Коваленко зазначив, що такий удар не відбувся в очікуваний день і, ймовірно, було перенесено на інший день.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
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Ракетний удар
За словами експерта, загроза масованого ракетного удару з боку російських окупантів все ще існує і залишається неминучим. У своїх коментарях Коваленко підкреслив, що російська армія має достатній боєкомплект для завдання удару, і вони будуть використовувати його, коли вважатимуть це за необхідне.
"Окупанти на сьогодні мають накопичений боєкомплект. Коли вони його використовують — це питання часу", — сказав він.
Ситуація викликає занепокоєння та тривогу серед міжнародних спільнот та громадян України. Крім того, вона наголошує на необхідності підтримки з боку інших країн та регіональних організацій у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Російські дії порушують міжнародне право, і мають бути засуджені міжнародною спільнотою.
Нагадаємо, що сьогодні — річниця початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік захищає свою незалежність від російського агресора.