Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Российская армия готовится к ракетному удару, угроза остается неизбежной, — эксперт arrow

Российская армия готовится к ракетному удару, угроза остается неизбежной, — эксперт

24 февраля 2023 20:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Запуск ракеты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российская армия находится в настоящее время в готовности к нанесению ракетного удара. Несмотря на это, Коваленко отметил, что такой удар не произошел в ожидаемый день, и, вероятно, был перенесен на другой день. 

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Читайте также:

Ракетный удар

По словам эксперта, угроза массированного ракетного удара со стороны российских оккупантов все еще существует и остается неизбежной. В своих комментариях Коваленко подчеркнул, что российская армия имеет достаточный боекомплект для нанесения удара, и они будут использовать его, когда сочтут это необходимым.

"Оккупанты на сегодня имеют накопленный боекомплект. Когда они его используют — это вопрос времени", — сказал он.

Ситуация вызывает озабоченность и тревогу среди международных сообществ и граждан Украины. Кроме того, она подчеркивает необходимость поддержки со стороны других стран и региональных организаций в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Российские действия нарушают международное право, и должны быть осуждены международным сообществом.

Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

22:05 Атакуют ли Украину ракетами? РФ вывела в море носитель "Калибров", а на аэродромах сосредоточили 13 истребителей

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

21:48 В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что известно

Рік великої війни

21:48 Во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:34 И он тоже: в рф жалуются, что искусственный интеллект ненавидит "русский мир"

21:33 В ВСУ рассказали про соотношение потерь на фронте рф и Украины

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

21:16 Внутренние беженцы зарабатывают меньше среднего по Украине, — исследование

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Эксклюзив

19:30 "Они нам не братья": каким был год войны для одесситов

Новина з відео

19:02 Жена звезды "Квартала 95" Кошевого опубликовала видео с архивными кадрами первых дней войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Новина з відео

17:39 "Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике

Новина з відео

17:12 Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд, Мэтт Дэймон и другие знаменитости обратились к украинцам

Новина з відео

16:42 Лобода представила патриотический клип, в котором устроила танцы в костюмах из музея

Новина з відео

16:17 Неожиданное трио: Полякова, Тринчер и Позитив представили совместную песню "Шлях до перемоги"

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Актуальное по теме

None 24 Февраль 22:06

Атакуют ли Украину ракетами? РФ вывела в море носитель "Калибров", а на аэродромах сосредоточили 13 истребителей

None 24 Февраль 08:59

Россия проиграла войну в Черном море

None 24 Февраль 21:53

В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что известно

None 24 Февраль 22:18

Во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB