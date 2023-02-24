Российская армия готовится к ракетному удару, угроза остается неизбежной, — эксперт
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российская армия находится в настоящее время в готовности к нанесению ракетного удара. Несмотря на это, Коваленко отметил, что такой удар не произошел в ожидаемый день, и, вероятно, был перенесен на другой день.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
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Ракетный удар
По словам эксперта, угроза массированного ракетного удара со стороны российских оккупантов все еще существует и остается неизбежной. В своих комментариях Коваленко подчеркнул, что российская армия имеет достаточный боекомплект для нанесения удара, и они будут использовать его, когда сочтут это необходимым.
"Оккупанты на сегодня имеют накопленный боекомплект. Когда они его используют — это вопрос времени", — сказал он.
Ситуация вызывает озабоченность и тревогу среди международных сообществ и граждан Украины. Кроме того, она подчеркивает необходимость поддержки со стороны других стран и региональных организаций в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Российские действия нарушают международное право, и должны быть осуждены международным сообществом.
Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.