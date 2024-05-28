Російська армія зазнала масштабних втрат за добу у живій силі та техніці — нові дані Генштабу

Український військовий у зоні бойових дій. Фото: Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. Згідно з останніми даними, втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення сягають близько 503 800 осіб особового складу.

Про це Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 28 травня.

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Втрати ворога

За даними Генштабу, армія РФ втратила:

особового складу — близько 503800 (+1460) осіб,

танків — 7692 (+21) одиниць,

бойових броньованих машин — 14858 (+40) одиниць,

артилерійських систем — 13029 (+48) одиниць,

РСЗВ — 1085 (+1) одиниць,

засоби ППО — 815 (+0) одиниць,

літаків — 357 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) одиниць,

крилаті ракети — 2221 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 27 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) одиниць,

спеціальна техніка — 2122 (+4) одиниць.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше росіяни не дорахувались дев'яти танків та більше тисячі піхоти.

Також ми писали, що ЗСУ готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.