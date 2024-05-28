Російська армія зазнала масштабних втрат за добу у живій силі та техніці — нові дані Генштабу
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. Згідно з останніми даними, втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення сягають близько 503 800 осіб особового складу.
Про це Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 28 травня.
Втрати ворога
За даними Генштабу, армія РФ втратила:
- особового складу — близько 503800 (+1460) осіб,
- танків — 7692 (+21) одиниць,
- бойових броньованих машин — 14858 (+40) одиниць,
- артилерійських систем — 13029 (+48) одиниць,
- РСЗВ — 1085 (+1) одиниць,
- засоби ППО — 815 (+0) одиниць,
- літаків — 357 (+0) одиниць,
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) одиниць,
- крилаті ракети — 2221 (+0) одиниць,
- кораблі /катери — 27 (+0) одиниць,
- підводні човни — 1 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) одиниць,
- спеціальна техніка — 2122 (+4) одиниць.
Раніше росіяни не дорахувались дев'яти танків та більше тисячі піхоти.
Також ми писали, що ЗСУ готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.
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