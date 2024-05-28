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Російська армія зазнала масштабних втрат за добу у живій силі та техніці — нові дані Генштабу

28 травня 2024 09:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Російська армія зазнала масштабних втрат за добу у живій силі та техніці — нові дані Генштабу
Український військовий у зоні бойових дій. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. Згідно з останніми даними, втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення сягають близько 503 800 осіб особового складу. 

Про це Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 28 травня. 

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За даними Генштабу, армія РФ втратила:

  • особового складу  — близько 503800 (+1460) осіб,
  • танків  — 7692 (+21) одиниць,
  • бойових броньованих машин  — 14858 (+40) одиниць,
  • артилерійських систем  — 13029 (+48) одиниць,
  • РСЗВ  — 1085 (+1) одиниць,
  • засоби ППО  — 815 (+0) одиниць,
  • літаків  — 357 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів  — 326 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) одиниць,
  • крилаті ракети  — 2221 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери  — 27 (+0) одиниць,
  • підводні човни  — 1 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) одиниць,
  • спеціальна техніка  — 2122 (+4) одиниць. 
На зображенні може бути: текст
Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше росіяни не дорахувались дев'яти танків та більше тисячі піхоти

Також ми писали, що ЗСУ готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.

російські війська
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
втрати окупантів

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