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Росіяни не дорахувались дев'ять танків та більше тисячі піхоти — втрати противника

27 травня 2024 08:55
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бойові втрати росіян
Розбитий танк військ РФ. Генштаб ЗСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни втрачають не лише особовий склад у війні з Україною, але і техніку. Генеральний штаб оновив інформацію щодо втрат ворога. 

Дані надав Генштаб в понеділок, 27 травня. 

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб / persons,
  • танків ‒ 7671 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
  • артилерійських систем –  12981 (+28) од,
  • РСЗВ – 1084 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)
ЗСУ
Інфографіка Генштабу ЗСУ


Нагадаємо, раніше Швеція надала дозвіл Україні бити своїм озброєнням по території Росії. 

Генерал-лейтенант запасу Повітряних сил Сполучених Штатів Девід Дептулу переконаний, що Україна мала отримати винищувачі F-16 ще два роки тому. Тепер вона має навчитися використовувати ці літаки.

Розвідка Британії проаналізувала наступ росіян на Харківську область та визнала, що план окупантів провалився, адже українським захисникам вдалось стабілізувати фронт. 

Раніше ми писали, що ЗСУ готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.

росія
ЗСУ
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
наступ

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