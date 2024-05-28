Российская армия понесла масштабные потери за сутки в живой силе и технике — новые данные Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии за время полномасштабной войны в Украине. Согласно последним данным, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составляют около 503 800 человек личного состава.
Об этом Генеральный штаб ВСУ в Facebook во вторник, 28 мая.
Потери врага
По данным Генштаба, армия РФ потеряла:
- личного состава — около 503 800 (+1460) человек,
- танков — 7 692 (+21) единицы,
- боевых бронированных машин — 14 858 (+40) единиц,
- артиллерийских систем — 13 029 (+48) единиц,
- РСЗО — 1 085 (+1) единиц,
- средства ПВО — 815 (+0) единиц,
- самолетов — 357 (+0) единиц,
- вертолетов — 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 482 (+15) единицы,
- крылатых ракет — 2 221 (+0) единица,
- кораблей /катеров — 27 (+0) единиц,
- подводных лодок — 1 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17 740 (+46) единиц,
- специальной техники — 2 122 (+4) единицы.
Ранее россияне не досчитались девяти танков и более тысячи пехоты.
Также мы писали, что ВСУ готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации, наложенных международными партнерами, в частности США.
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