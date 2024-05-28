Российская армия понесла масштабные потери за сутки в живой силе и технике — новые данные Генштаба

Украинский военный в зоне боевых действий. Фото: Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии за время полномасштабной войны в Украине. Согласно последним данным, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составляют около 503 800 человек личного состава.

Об этом Генеральный штаб ВСУ в Facebook во вторник, 28 мая.

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По данным Генштаба, армия РФ потеряла:

личного состава — около 503 800 (+1460) человек,

танков — 7 692 (+21) единицы,

боевых бронированных машин — 14 858 (+40) единиц,

артиллерийских систем — 13 029 (+48) единиц,

РСЗО — 1 085 (+1) единиц,

средства ПВО — 815 (+0) единиц,

самолетов — 357 (+0) единиц,

вертолетов — 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 482 (+15) единицы,

крылатых ракет — 2 221 (+0) единица,

кораблей /катеров — 27 (+0) единиц,

подводных лодок — 1 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн — 17 740 (+46) единиц,

специальной техники — 2 122 (+4) единицы.

Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее россияне не досчитались девяти танков и более тысячи пехоты.

Также мы писали, что ВСУ готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации, наложенных международными партнерами, в частности США.