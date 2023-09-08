Російська атака на Кривий Ріг: зросла кількість постраждалих
Вранці, 8 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки зросла кількість постраждалих, також є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Наслідки російського обстрілу в Кривому Розі
"Більшість — в стані середньої тяжкості або задовільні. Втім, є й важкі", — написав Сергій Лисак.
Окрім цього, російський обстріл пошкодив три адміністративні будівлі та сім житлових будинків, серед яких — багатоповерхівка.
Наразі, рятувальні роботи продовжуються.
Пізніше, як повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Вілкул у коментарі для Суспільне Дніпро, кількість постраждалих зросла до 41.
Нагадаємо, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.