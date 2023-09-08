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Російська атака на Кривий Ріг: зросла кількість постраждалих

8 вересня 2023 11:06
оновлено: 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російська атака на Кривий Ріг: зросла кількість постраждалих
Постраждалим у Кривому Розі надають допомогу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 8 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки зросла кількість постраждалих, також є пошкодження цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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"Більшість — в стані середньої тяжкості або задовільні. Втім, є й важкі", — написав Сергій Лисак. 

Окрім цього, російський обстріл пошкодив три адміністративні будівлі та сім житлових будинків, серед яких — багатоповерхівка. 

Наразі, рятувальні роботи продовжуються. 

Пізніше, як повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Вілкул у коментарі для Суспільне Дніпро, кількість постраждалих зросла до 41. 

Обстріл Кривого Рогу 8 вересня
Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.

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