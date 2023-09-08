Російська атака на Кривий Ріг: зросла кількість постраждалих

Постраждалим у Кривому Розі надають допомогу. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Вранці, 8 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки зросла кількість постраждалих, також є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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"Більшість — в стані середньої тяжкості або задовільні. Втім, є й важкі", — написав Сергій Лисак.

Окрім цього, російський обстріл пошкодив три адміністративні будівлі та сім житлових будинків, серед яких — багатоповерхівка.

Наразі, рятувальні роботи продовжуються.

Пізніше, як повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Вілкул у коментарі для Суспільне Дніпро, кількість постраждалих зросла до 41.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.