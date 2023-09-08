Российская атака на Кривой Рог: возросло количество пострадавших
Утром, 8 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривом Роге на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки возросло количество пострадавших, также есть повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Последствия российских обстрелов в Кривом Роге
"Большинство — в состоянии средней тяжести или удовлетворительные. Впрочем, есть и тяжелые", — написал Сергей Лысак.
Кроме этого, российский обстрел повредил три административных здания и семь жилых домов, среди которых многоэтажка.
В настоящее время спасательные работы продолжаются.
Позже, как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул в комментарии для Суспільного Дніпро, количество пострадавших возросло до 41.
Напомним, 8 сентября, ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб один человек, еще девять — ранены.