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Российская атака на Кривой Рог: возросло количество пострадавших

8 сентября 2023 11:06
обновлено: 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российская атака на Кривой Рог: возросло количество пострадавших
Пострадавшим в Кривом Роге оказывают помощь. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 8 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривом Роге на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки возросло количество пострадавших, также есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Последствия российских обстрелов в Кривом Роге

"Большинство — в состоянии средней тяжести или удовлетворительные. Впрочем, есть и тяжелые", — написал Сергей Лысак.

Кроме этого, российский обстрел повредил три административных здания и семь жилых домов, среди которых многоэтажка.

В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Позже, как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул в комментарии для Суспільного Дніпро, количество пострадавших возросло до 41.

Обстрел Кривого Рога 8 сентября
Сообщения о последствиях атаки. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября, ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб один человек, еще девять — ранены.

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