Российская атака на Полтавщину: из-под завалов достали тело еще одного человека

Спасатели разбирают завалы. Фото: Дмитрий Лунин\Telegram

В понедельник, 28 августа, российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. Спасатели уже вторые сутки разбирают завалы.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

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Последствия обстрела

Следовательно, на второй день во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного человека. К работе были привлечены кинологи и служебные собаки Национальной полиции и ГСЧС.

В общей сложности, известно о четверых погибших, пять человек получили ранения разных степеней тяжести.

Сообщение о последствиях обстрела. Фото: скриншот

Российская атака на Полтавщину

Напомним, 28 августа россияне ударили по промышленному предприятию в Полтавской области. По информации МВД, все пострадавшие и погибшие — работники предприятия.

Добавим, что в результате удара по поселку Гоголево, что на Полтавщине, в помещении масличницы местного предприятия произошел пожар. Андрей Ермак показал последствия ракетного удара.