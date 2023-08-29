Российская атака на Полтавщину: из-под завалов достали тело еще одного человека
В понедельник, 28 августа, российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. Спасатели уже вторые сутки разбирают завалы.
Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
Последствия обстрела
Следовательно, на второй день во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного человека. К работе были привлечены кинологи и служебные собаки Национальной полиции и ГСЧС.
В общей сложности, известно о четверых погибших, пять человек получили ранения разных степеней тяжести.
Российская атака на Полтавщину
Напомним, 28 августа россияне ударили по промышленному предприятию в Полтавской области. По информации МВД, все пострадавшие и погибшие — работники предприятия.
Добавим, что в результате удара по поселку Гоголево, что на Полтавщине, в помещении масличницы местного предприятия произошел пожар. Андрей Ермак показал последствия ракетного удара.