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Російська атака на Суми: з'явилося відео перших хвилин після вибуху

8 вересня 2023 14:54
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Козюк Тетяна
редактор
Російська атака на Суми: з'явилося відео перших хвилин після вибуху
Наслідки російського удару по Сумах 8 вересня 2023 року. Фото: МВС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 вересня, російські військові цинічно вдарили ракетою по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей. 

В МВС оприлюднили відео перших хвилин після вибуху та показали, як рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки.  

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Наслідки вибуху у Сумах

"До приїзду рятувальників разом із мешканцями сусідніх будинків інспектори гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів. Також оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу", — йдеться у повідомленні. 

За словами представників МВС, з-під завалів будинку вдалося врятувати подружжя та їхнього чотирилапого. 

Як відбувалася ліквідація наслідків після російського обстрілу, зафіксували бодікамери патрульних. 

Росіяни обстріляли Суми 8 вересня

Нагадаємо, зранку, 8 вересня, росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Ворожа ракета зруйнувала двоповерховий житловий будинок, також пошкоджено більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Стало відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку 1953 року народження та 1958 року народження відповідно. 

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