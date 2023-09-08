Російська атака на Суми: з'явилося відео перших хвилин після вибуху

Наслідки російського удару по Сумах 8 вересня 2023 року. Фото: МВС

У п'ятницю, 8 вересня, російські військові цинічно вдарили ракетою по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

В МВС оприлюднили відео перших хвилин після вибуху та показали, як рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки.

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"До приїзду рятувальників разом із мешканцями сусідніх будинків інспектори гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів. Також оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу", — йдеться у повідомленні.

За словами представників МВС, з-під завалів будинку вдалося врятувати подружжя та їхнього чотирилапого.

Як відбувалася ліквідація наслідків після російського обстрілу, зафіксували бодікамери патрульних.

Росіяни обстріляли Суми 8 вересня

Нагадаємо, зранку, 8 вересня, росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Ворожа ракета зруйнувала двоповерховий житловий будинок, також пошкоджено більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Стало відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку 1953 року народження та 1958 року народження відповідно.