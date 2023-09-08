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Российская атака на Сумы: появилось видео первых минут после взрыва

8 сентября 2023 14:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российская атака на Сумы: появилось видео первых минут после взрыва
Последствия русского удара по Сумам 8 сентября 2023 года. Фото: МВД
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 8 сентября, российские военные цинично ударили ракетой по частному сектору в Сумах. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

В МВД обнародовали видео первых минут после взрыва и показали, как спасатели ликвидировали последствия российской атаки.

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"До приезда спасателей вместе с жителями соседних домов инспекторы тушили пожар, который возник вследствие удара оккупантов. Также осмотрели разрушенный дом, чтобы найти пострадавших и оказать им помощь", — говорится в сообщении.

По словам представителей МВД, из-под завалов дома удалось спасти супругов и их четвероногого.

Как происходила ликвидация последствий после российских обстрелов, зафиксировали бодикамеры патрульных.

Россияне обстреляли Сумы 8 сентября

Напомним, утром 8 сентября россияне обстреляли частный сектор в Сумах. Вражеская ракета разрушила двухэтажный жилой дом, также повреждено более 20 домов и 8 транспортных средств. Стало известно о двух пострадавших — мужчину и женщину 1953 года рождения и 1958 года рождения соответственно.

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