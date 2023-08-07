Російська авіація втрачає ефективність на полі бою, — британська розвідка

Літаки агресора в бою. Фото: Defence Express

Російська авіація продовжує підтримувати наземні операції окупантів в Україні. При цьому її можливості за останні місяці суттєво обмежилися.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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Протягом літа російській тактичній авіації вдавалося здійснювати до ста бойових вильотів за день. Проте діяти вони могли лише в небі над окупованою російськими військами територією, щоб зменшити ризик бути ураженими українською авіацією.

Чому російська авіація нефективна

В розвідці Великої Британії пояснили, що задля завдання хоч якоїсь шкоди українським військам та цивільним об'єктам, російські пілоти застосовували некеровані бомби, які здатні долати великі відстані. Проте влучність таких снарядів залишається на вкрай низькому рівні.

Британська сторона також зазначила, що з початком контрнаступу ЗСУ, росіянам перші тижні вдавалося ефективно застосовувати гелікоптери для стримання українських наземних сил. Втім, переломити ситуацію загарбникам не вдається.

Раніше ми повідомляли, авіація сил оборони України за добу завдала 10 ударів по зосередженнях російських окупантів. Також відомо про один удар по зенітно-ракетному комплексу росіян.