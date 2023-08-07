Российская авиация теряет эффективность на поле боя, — британская разведка

Самолеты агрессора в бою. Фото: Defence Express

Российская авиация продолжает поддерживать наземные операции оккупантов в Украине. При этом ее возможности в последние месяцы существенно ограничились.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании .

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В течение лета российской тактической авиации удавалось совершать до ста боевых вылетов в день. Однако действовать они могли только в небе над оккупированной российскими войсками территорией, чтобы снизить риск быть пораженными украинской авиацией.

Почему российская авиация неэффективна

В разведке Великобритании объяснили, что для нанесения какого-либо ущерба украинским войскам и гражданским объектам, российские пилоты применяли неуправляемые бомбы, способные преодолевать большие расстояния. Однако меткость таких снарядов остается на крайне низком уровне.

Британская сторона также отметила, что с началом контрнаступления ВСУ, россиянам первые недели удавалось эффективно применять вертолеты для удержания украинских наземных сил. Впрочем, переломить ситуацию захватчикам не удается.

Ранее мы сообщали, авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 10 ударов по сосредоточениям российских оккупантов. Также известно об одном ударе по зенитно-ракетному комплексу россиян.