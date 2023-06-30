У Генштабі розповіли, скільки разів українська авіація вдарила по окупантах

Український пілот. Фото: фейсбук 831 бригади тактичної авіації

Авіація сил оборони України за добу завдала 10 ударів по зосередженнях російських окупантів. Також відомо про один удар по зенітно-ракетному комплексу росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів", — зазначили у повідомленні.

Що ускладнює контрнаступ ЗСУ

Раніше військовий оглядач Дмитро Снєгирьов розповів, що за понад рік перебування на території Укаїни російські окупанти збудували чимало укріпрайонів та ліній оборони із чисельними мінними полями. Загалом це три повноцінні лінії, і це досить серйозні укріплені рубежі, які доведеться брати українським воїнам. Система цих укріплень має комбіновану структуру.

Удари по окупантах

Ранкові вибухи у Бердянську підтвердила українська сторона. З’ясувалося, що в результаті влучного удару Сил оборони України були уражені штаб і склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси.