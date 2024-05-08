Російська ДРГ намагалася проникнути до Харківської області, — Генштаб

Російські загарбники. Ілюстративне фото: росЗМІ

У районі населеного пункту Пильна Харківської області російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися. Але ворога вдалося зупинити.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в середу, 8 травня.

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"Силами оборони недопущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Наразі українські військові зосереджуються на Сіверському та Слобожанському напрямах, де противник підтримує свою військову присутність у прикордонних районах. Тим часом російські війська проводять диверсійну діяльність з метою перешкоджати перекиданню українських сил на інші напрямки. Також зафіксовано збільшення густини мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники показали відео, де вони знищують російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. В результаті успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Як відомо, 8 травня війська Росії запустили по території України 55 ракет і 21 дрон, серед яких сили протиповітряної оборони збили 39 ракет і 20 БпЛА.