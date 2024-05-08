В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине в эту ночь
Российские захватчики в ночь на 8 мая нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Ракетный обстрел Украины 8 мая
В общей сложности россияне применили 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. - РФ);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ., акватория Каспийского моря);
- 1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
- 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.).
Работа украинского ПВО
К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
В частности, в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.
Президент Владимир Зеленский осудил циничный удар России по Украине в день, когда цивилизованный мир отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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