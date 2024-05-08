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В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине в эту ночь

8 мая 2024 09:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине в эту ночь
Работа сил ПВО. Фото иллюстративное: ОК "Север"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские захватчики в ночь на 8 мая нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет о сбитых российских ракетах. Фото: Воздушные силы

Ракетный обстрел Украины 8 мая

В общей сложности россияне применили 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. - РФ);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ., акватория Каспийского моря);
  • 1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
  • 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.).

Работа украинского ПВО

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

В частности, в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

Президент Владимир Зеленский осудил циничный удар России по Украине в день, когда цивилизованный мир отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украина
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Воздушные Силы ВСУ

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