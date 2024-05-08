В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине в эту ночь

Работа сил ПВО. Фото иллюстративное: ОК "Север"

Российские захватчики в ночь на 8 мая нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Ракетный обстрел Украины 8 мая

В общей сложности россияне применили 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. - РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ., акватория Каспийского моря);

1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.).

Работа украинского ПВО

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

В частности, в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

Президент Владимир Зеленский осудил циничный удар России по Украине в день, когда цивилизованный мир отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.