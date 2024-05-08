Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область, — Генштаб arrow

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область, — Генштаб

8 мая 2024 10:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область, — Генштаб
Российские захватчики. Иллюстрированное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В районе населенного пункта Пыльная Харьковской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться. Но врага удалось остановить.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 8 мая.

Читайте также:

ДРГ в Харьковской области

"Силами обороны недопущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльна Харьковской области", — говорится в сообщении Генштаба.

В настоящее время украинские военные сосредотачиваются на Северском и Слобожанском направлениях, где противник поддерживает свое военное присутствие в приграничных районах. Наряду с этим российские войска проводят диверсионную деятельность с целью препятствовать переброске украинских сил на другие направления. Также зафиксировано увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Напомним, ранее украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.

Как известно, 8 мая войска России выпустили по территории Украины 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БпЛА.

российские войска
ВСУ
Харьковская область
диверсия
Генштаб ВСУ
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом