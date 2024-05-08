Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область, — Генштаб

Российские захватчики. Иллюстрированное фото: росСМИ

В районе населенного пункта Пыльная Харьковской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться. Но врага удалось остановить.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 8 мая.

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"Силами обороны недопущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльна Харьковской области", — говорится в сообщении Генштаба.

В настоящее время украинские военные сосредотачиваются на Северском и Слобожанском направлениях, где противник поддерживает свое военное присутствие в приграничных районах. Наряду с этим российские войска проводят диверсионную деятельность с целью препятствовать переброске украинских сил на другие направления. Также зафиксировано увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Напомним, ранее украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.

Как известно, 8 мая войска России выпустили по территории Украины 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БпЛА.