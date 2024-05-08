Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники показали, як ефектно знищують ворога arrow

Прикордонники показали, як ефектно знищують ворога

8 травня 2024 09:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Відео обстрілу ЗСУ росіян в окопах
Росіянин в окопі. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. В результаті успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 8 травня.

Читайте також:

Ліквідація окупантів в окопах

"Прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" виявили переміщення піхоти на Соледарському напрямку. За наданими координатами відпрацювали мінометники й групи ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

В результаті успішних та злагоджжених дій українським бійцям вдалось знищити чотирьох росіян, ще один отримав поранення. 

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною. 

російські війська
відео
прикордонники
обстріли
дрони
війна в Україні
бій
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку