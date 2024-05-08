Відео обстрілу ЗСУ росіян в окопах

Росіянин в окопі. Фото: Скриншот з відео

Українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. В результаті успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 8 травня.

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"Прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" виявили переміщення піхоти на Соледарському напрямку. За наданими координатами відпрацювали мінометники й групи ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

В результаті успішних та злагоджжених дій українським бійцям вдалось знищити чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.