Відео обстрілу ЗСУ росіян в окопах

Прикордонники показали, як ефектно знищують ворога
Українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. В результаті успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 8 травня.
Ліквідація окупантів в окопах
"Прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" виявили переміщення піхоти на Соледарському напрямку. За наданими координатами відпрацювали мінометники й групи ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні ДПСУ.
В результаті успішних та злагоджжених дій українським бійцям вдалось знищити чотирьох росіян, ще один отримав поранення.
Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.
Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.
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