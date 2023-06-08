Российская элита хочет остановить войну, но Путин против, — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

У российской элиты царит мрачное настроение по поводу перспектив войны Владимира Путина в Украине. Она пытается остановить агрессию, но президент РФ против.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам семи людей, которые знакомы с ситуацией, многие из политической и бизнес-элиты устали от войны и хотят ее остановить, хотя они сомневаются, что Путин прекратит боевые действия. Они отметили, что абсолютная вера в лидерство президента РФ пошатнулась.

Два собеседника сказали, что наиболее благоприятной перспективой были бы переговоры в конце года, которые превратили бы конфликт в "замороженный".

"Элиты оказались в тупике, они боятся. Действительно удивительно, насколько распространенной среди российской элиты стала идея о возможности того, что Путин не выиграет эту войну", — сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, покинувший страну после вторжения.

Разочарование в РФ относительно перспектив войны может усилить распределение ответственности за неудачное вторжение, что уже привело к острым общественным разногласиям между националистически настроенными сторонниками жесткой линии и Минобороны России. Элита РФ не ожидает значительных успехов оккупантов на поле боя.

Подрыв Каховской дамбы в Херсонской области еще больше усугубил войну, ведь воды затопили многие населенные пункты.

Даже те, кто поддерживает вторжение и хотят усилить борьбу против Украины, потеряли веру в перспективы России в войне. Наемники из ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным критикуют министра обороны РФ Сергея Шойгу и главнокомандующего российской армии Валерия Герасимова за военные провалы, поскольку они настаивают на полномасштабной мобилизации и военном положении.

"Было слишком много больших ошибок. Давно было ожидание, что Россия возьмет под контроль большую часть Украины, но эти ожидания не оправдались", — сказал Сергей Марков, политический консультант со связями в Кремле.

По словам четырех людей, знающих ситуацию, большинство продолжают свою работу. Они уверены, что не могут повлиять на события. Пять человек заявили, что Путин не демонстрирует никаких признаков желания прекратить войну.

"Российские чиновники и магнаты-миллиардеры знают, что им грозят потенциально годы международной изоляции и углубление зависимости от Кремля, поскольку Путин заставляет бизнес поддерживать военные действия и запрещает тем, кто его окружает, оставлять свои должности", — говорится в материале.

Напомним, в понедельник, 5 июня, в нескольких областях РФ в радиоэфире транслировали фейковое обращение Путина о "общей мобилизации" и военном положении в приграничных регионах. Россиянам говорили, что украинские войска якобы вошли на территорию России.

Также мы писали, что во время Второй мировой войны Гитлер, намереваясь вторгнуться в Британию, попытался разрушить Королевские ВВС. В результате он почти достиг своей цели, но затем, взбешенный на атаки врагов по немецким городам, переключил свою стратегию на бомбардировку Лондона и сейчас Путин совершает ту же ошибку, сосредоточив внимание на Киеве.