Российская омбудсменка признала депортацию украинских детей в россию, — ISW
Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
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Депортация украинских детей в россию
Аналитики обратили внимание на Telegram-пост Львово-Беловой, опубликованный 10 марта. В нем российская омбудсменка обвинила Запад в искусственном создании страха по поводу депортации и принудительного усыновления украинских детей и заявила, что дети приехали на оккупированные территории Украины и территорию россии "добровольно" и могут вернуться в свои семьи.
Львова-Белова признала, что российские власти вывезли детей из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в "санатории" и оздоровительные лагеря в оккупированном Крыму и Краснодарском крае для "отдыха" и защиты от боевых действий, и заявила, что 89 "детей граждан Украины" могут воссоединиться со своими семьями в рамках таких программ в Крыму и в Краснодарском крае.
Как пишет ISW, независимое расследование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета показало, что из вероятно более 14,7 тысячи украинских детей, депортированных в россию, только 126 вернулись в Украину по состоянию на январь 2023 года.
"Утверждение Львовой-Беловой о том, что определенное количество украинских детей возвращают в их семьи, не отрицает тот факт, что подавляющее большинство похищенных детей не возвращается в Украину. ISW продолжает оценивать, что принудительная депортация и усыновление украинских детей является очевидным нарушением Женевской конвенции о предотвращение геноцида и наказание за него", — говорится в отчете.
Напомним, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.
Добавим, также недавно активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой в Сеть.