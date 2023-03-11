Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Российская омбудсменка признала депортацию украинских детей в россию, — ISW arrow

Российская омбудсменка признала депортацию украинских детей в россию, — ISW

11 марта 2023 07:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ISW напомнил о многочисленных случаях депортации детей с оккупированных украинских территорий
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Депортация украинских детей в россию

Аналитики обратили внимание на Telegram-пост Львово-Беловой, опубликованный 10 марта. В нем российская омбудсменка обвинила Запад в искусственном создании страха по поводу депортации и принудительного усыновления украинских детей и заявила, что дети приехали на оккупированные территории Украины и территорию россии "добровольно" и могут вернуться в свои семьи.

Львова-Белова признала, что российские власти вывезли детей из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в "санатории" и оздоровительные лагеря в оккупированном Крыму и Краснодарском крае для "отдыха" и защиты от боевых действий, и заявила, что 89 "детей граждан Украины" могут воссоединиться со своими семьями в рамках таких программ в Крыму и в Краснодарском крае.

Как пишет ISW, независимое расследование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета показало, что из вероятно более 14,7 тысячи украинских детей, депортированных в россию, только 126 вернулись в Украину по состоянию на январь 2023 года.

"Утверждение Львовой-Беловой о том, что определенное количество украинских детей возвращают в их семьи, не отрицает тот факт, что подавляющее большинство похищенных детей не возвращается в Украину. ISW продолжает оценивать, что принудительная депортация и усыновление украинских детей является очевидным нарушением Женевской конвенции о предотвращение геноцида и наказание за него", — говорится в отчете.

Напомним, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.

Добавим, также недавно активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой в Сеть.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

08:55 ​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

08:54 Ракетная атака по Киеву: власти рассказали, какая ситуация с тепло и электроснабжением в городе

Новина з відео

08:45 Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

08:43 За сутки россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более тысячи оккупантов, — Генштаб

08:27 В США одобрили распространение информации о происхождении коронавируса

08:19 Американский автогигант Ford сокращает более тысячи рабочих мест на заводе в Испании

08:15 Великобритания призывает спонсоров Олимпиады остановить участие рф и беларуси в 2024 году

07:58 Silicon Valley Bank стал самым крупным банкротом в США за последние десять лет

Новина з відео

08:55 ​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

Новина з відео

08:45 Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Новина з відео

19:25 Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 08:56

​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

None 11 Март 08:55

Ракетная атака по Киеву: власти рассказали, какая ситуация с тепло и электроснабжением в городе

None 11 Март 08:12

Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

None 11 Март 08:40

За сутки россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB