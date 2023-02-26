Британська розвідка оцінила втрати росіян під Вугледаром

Кремль намагається поповнити втрати мобілізованими

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Своєю чергою, командування армії рф хоче заповнити втрати черговою порцією мобілізованих.

Про це інформує Міноборони Великої Британії.

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Так, британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку. На ньому зображену знищена російська техніка, яка, ймовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти.

Як відомо, ця бригада вважається "елітним" військом у росії. Проте на відміну від повітрянодесантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповування.

У розвідці розповідають, що ці піхотинці рф виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали величезних втрат. Однак командування не розгубилося і вже в традиційний для себе спосіб поповнило втрати недосвідченими мобілізованими солдатами.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни влаштували примусову мобілізацію серед чеченців.

Відтак, знаючи про можливі випадки дезертирства, на фронт вже перекинули спецпризначенців "Ахмат", які й контролюватимуть бійців.