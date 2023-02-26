Британская разведка оценила потери россиян под Угледаром

Кремль пытается восполнить потери мобилизованными

Российские оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери в Украине. В свою очередь, командование армии рф хочет восполнить потери очередной порцией мобилизованных.

Об этом информирует Минобороны Великобритании.

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Так, британская разведка опубликовала спутниковый снимок из Угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

Как известно, эта бригада считается "элитным" войском в россии. Однако в отличие от воздушно-десантной пехоты 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.

В разведке рассказывают, что эти пехотинцы рф выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери. Однако командование не растерялось и уже традиционным для себя способом восполнило потери неопытными мобилизованными солдатами.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне устроили принудительную мобилизацию среди чеченцев.

Следовательно, зная о возможных случаях дезертирства, на фронт уже перебросили спецназовцев "Ахмат", которые и будут контролировать бойцов.