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Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

14 березня 2023 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Інцидент відбувся вночі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.

Про це повідомили росЗМІ.

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Деталі

У місцевих Telegram-каналах рф почали писати, що гучні звуки, які чули мешканці – це "робота ППО".

Нагадаємо, 13 березня у росії на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Нібито було збито чотири ракети.

Також ми писали, що російська влада витрачає величезні суми на будівництво оборонних споруд у прикордонних областях. У Бєлгороді фінансування "засічної межі" у кілька разів перевищило суму коштів, виділених на охорону здоров’я, школи та інші соціальні проєкти.

Додамо, у Бєлгородській області в селі Муром нещодавно була чергова "бавовна". Загарбники жаліються, що обстрілом пошкоджено єдиний магазин на селі.

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