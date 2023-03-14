Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области
В ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.
Об этом сообщили росСМИ.
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В местных Telegram-каналах рф начали писать, что громкие звуки, которые слышали жители — это "работа ПВО".
Напомним, 13 марта в рф на территории Белгородской области раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Якобы были сбиты четыре ракеты.
Также мы писали, что российские власти тратят огромные суммы на строительство оборонительных сооружений в приграничных областях. В Белгороде финансирование "засечного предела" в несколько раз превысило сумму средств, выделенных на здравоохранение, школы и другие социальные проекты.
Добавим, в Белгородской области в селе Муром недавно был очередной "хлопок". Захватчики жалуются, что обстрелом поврежден единственный магазин на селе.