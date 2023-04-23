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Российское Минобороны и Кремль объединились с Пригожиным против Путина, — ISW

23 апреля 2023 08:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Российское Минобороны и Кремль объединились с Пригожиным против Путина, — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Военное командование России отчасти наладило напряженные отношения с Пригожиным с начала апреля. Все для того, чтобы с помощью российского информационного пространства вынудить Путина завершить наступательные операции.

Такое мнение выражает ISW.

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Что известно

Наблюдается улучшение отношений Пригожина с российским Минобороны и Кремлем с начала апреля этого года. К примеру, военное руководство РФ в своих ежедневных отчетах начало напрямую признавать силы "вагнеровцев". А также предоставили ему боеприпасы и персонал для подкрепления.

Пригожин объединился с кремлевскими военными блоггерами и опубликовал информацию о том, что сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай Песков якобы служит в ППК "Вагнер" в Украине. В ISW говорят, что это может быть ИПСО для повышения лояльности Пригожина к Кремлю.

Как Пригожин влияет на Путина

Российские политические эксперты говорят, что Пригожин придерживается одной модели влияния на Путина, а именно: публично озвучивает свои планы и проекты, чтобы убедить главу Кремля произвести изменения.

Также ходят слухи, что к Пригожину могли обратиться российское военное командование и отдельные кремлевские чиновники, выступающие за замораживание войны. Чтобы тот еще раз нажал на российского Президента.

Напомним, ранее мы писали объяснение от ISW, почему Пригожин призвал Путина прекратить войну.

Призывы Евгения Пригожина к российским властям закончить войну и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что он нашел покровителя. Возможно, речь идет о человеке, связанном с Минобороны России, который поддерживает временную заморозку войны в Украине по политическим мотивам.

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