В ISW пояснили, чому Пригожин закликав Путіна припинити війну

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ

Заклики фінансиста російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина до російської влади закінчити війну та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях можуть свідчити про те, що він знайшов покровителя. Можливо, йдеться про людину, пов’язану з Міноборони Росії, яка підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Відновлення співпраці Пригожина з Міноборони РФ

Пригожин публічно відновив співпрацю з російським Міноборони і, здавалося, повернув собі деякі привілеї, надані Кремлем, на початку квітня після багатомісячної суперечки з російським військовим командуванням.

Аналітики вважають, що Міністерство оборони Росії та російське військове командування можуть бути зацікавлені в замороженні війни для відновлення російських сил.

"Нещодавня співпраця Пригожина з російським МО вказує на те, що він, можливо, досяг угоди з російським військовим командуванням – можливо, запропонувавши просити Путіна про тимчасове припинення вогню, щоб відновити здатність нарощувати свої сили та розширити свою політичну позицію перед губернаторськими та президентськими виборами у РФ", — йдеться у звіті ISW.

Чому Росії вигідне тимчасове припинення вогню

На думку аналітиків, тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом.

"Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій. Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посиляться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, які сповільнять просування України", — зазначає ISW.

Нагадаємо, нещодавно керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.

В ISW раніше заявили, що російська приватна військова компанія "Вагнер" почала отримувати допомогу від Міністерства оборони РФ. Причиною зміни ставлення Кремля до компанії Євгена Пригожина є невдачі на фронті регулярної армії.