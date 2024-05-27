Російське виробництво снарядів втричі перевищить західне, але страждає від проблем з якістю, — ISW

Російський окупант зі снарядом. Фото: росЗМІ

Російська оборонно-промислова база (DIB) планує виробити та відновити втричі більше артилерійських снарядів у 2024 році, ніж спільно вироблятимуть країни Заходу. Однак аналітики оцінили, що нинішнього внутрішнього виробництва боєприпасів Росії недостатньо для війни в Україні.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни за 26 травня.

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Російські виробники зможуть виготовити та відновити 4,5 мільйона артилерійських снарядів порівняно з 1,3 мільйонами снарядів, які спільно вироблятимуть США та європейські країни.

Згідно зі звітом, виробництво одного 155-мм снаряда за стандартом НАТО коштує західним країнам приблизно 4000 доларів США, хоча ця ціна може суттєво змінюватися залежно від країни виробництва. Натомість Росія витрачає приблизно 1000 доларів США на виробництво одного 152-мм снаряда. У звіті не уточнюється, чи враховує це порівняння різницю в паритеті купівельної спроможності між західними країнами та Росією.

Попри більшу кількість виробництва, російські снаряди страждають від проблем з контролем якості. Російські мілблогери повідомляють, що кількість пороху в снарядах сильно змінюється, що призводить до непостійної роботи артилерійських систем. У березні Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) повідомив, що значна частина з трьох мільйонів старих артилерійських боєприпасів Росії перебуває в незадовільному стані.

Українська артилерія вважається точнішою за російську, незважаючи на кількісну перевагу останньої. Командир української артилерійської батареї, яка діє на півночі Харківської області, зазначив, що російські війська мають перевагу у співвідношенні снарядів п’ять до одного, але українські сили можуть "повністю знищити" ціль, використовуючи від одного до трьох снарядів. Українські та західні офіційні особи підтверджують вищу точність української артилерії.

Нинішнього внутрішнього виробництва боєприпасів Росії недостатньо для війни в Україні. Росія продовжує покладатися на постачання від партнерів. У лютому заступник начальника Головного військового управління розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія імпортувала з Північної Кореї близько 1,5 мільйона боєприпасів, але близько половини з них не справні, а інша половина потребує відновлення або перевірки перед використанням.

Раніше в ISW повідомили, де росіяни сконцентрували найбільше військ для нового наступу.

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