Российское производство снарядов втрое превысит западное, но страдает от проблем с качеством, — ISW

Российский оккупант со снарядом. Фото: росСМИ

Российская оборонно-промышленная база (DIB) планирует выработать и восстановить втрое больше артиллерийских снарядов в 2024 году, чем будут совместно производить страны Запада. Однако аналитики оценили, что нынешнего внутреннего производства боеприпасов России недостаточно для войны в Украине.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны за 26 мая.

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Российские производители смогут изготовить и восстановить 4,5 миллиона артиллерийских снарядов по сравнению с 1,3 миллиона снарядов, которые будут совместно производить США и европейские страны.

Согласно отчету, производство одного 155-мм снаряда по стандарту НАТО стоит западным странам примерно в 4000 долларов США, хотя эта цена может существенно изменяться в зависимости от страны производства. Россия тратит примерно 1000 долларов США на производство одного 152-мм снаряда. В отчете не уточняется, учитывает ли это сравнение разницу в паритете покупательной способности между западными странами и Россией.

Несмотря на большее количество производства, российские снаряды страдают от проблем контроля качества. Российские милблогеры сообщают, что количество пороха в снарядах сильно меняется, что приводит к непостоянной работе артиллерийских систем. В марте Королевский институт объединенных служб (RUSI) сообщил, что значительная часть трех миллионов старых артиллерийских боеприпасов России находится в неудовлетворительном состоянии.

Украинская артиллерия считается точнее российской, несмотря на количественное преимущество последней. Командир украинской артиллерийской батареи, действующей на севере Харьковской области, отметил, что у российских войск преимущество в соотношении снарядов пять к одному, но украинские силы могут "полностью уничтожить" цель, используя от одного до трех снарядов. Украинские и западные официальные лица подтверждают более высокую точность украинской артиллерии.

Нынешнего производства боеприпасов России недостаточно для войны в Украине. Россия продолжает полагаться на поставки от партнеров. В феврале заместитель начальника Главного военного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия импортировала из Северной Кореи около 1,5 миллиона боеприпасов, но около половины из них неисправны, а другая половина нуждается в восстановлении или проверке перед использованием.

Ранее в ISW сообщили, где россияне сконцентрировали больше всего войск для нового наступления.

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