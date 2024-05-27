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Российское производство снарядов втрое превышает западное, но страдает от проблем с качеством, — ISW

27 мая 2024 08:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российское производство снарядов втрое превысит западное, но страдает от проблем с качеством, — ISW
Российский оккупант со снарядом. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российская оборонно-промышленная база (DIB) планирует выработать и восстановить втрое больше артиллерийских снарядов в 2024 году, чем будут совместно производить страны Запада. Однако аналитики оценили, что нынешнего внутреннего производства боеприпасов России недостаточно для войны в Украине.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны за 26 мая.

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Российские производители смогут изготовить и восстановить 4,5 миллиона артиллерийских снарядов по сравнению с 1,3 миллиона снарядов, которые будут совместно производить США и европейские страны.

Согласно отчету, производство одного 155-мм снаряда по стандарту НАТО стоит западным странам примерно в 4000 долларов США, хотя эта цена может существенно изменяться в зависимости от страны производства. Россия тратит примерно 1000 долларов США на производство одного 152-мм снаряда. В отчете не уточняется, учитывает ли это сравнение разницу в паритете покупательной способности между западными странами и Россией.

Несмотря на большее количество производства, российские снаряды страдают от проблем контроля качества. Российские милблогеры сообщают, что количество пороха в снарядах сильно меняется, что приводит к непостоянной работе артиллерийских систем. В марте Королевский институт объединенных служб (RUSI) сообщил, что значительная часть трех миллионов старых артиллерийских боеприпасов России находится в неудовлетворительном состоянии.

Украинская артиллерия считается точнее российской, несмотря на количественное преимущество последней. Командир украинской артиллерийской батареи, действующей на севере Харьковской области, отметил, что у российских войск преимущество в соотношении снарядов пять к одному, но украинские силы могут "полностью уничтожить" цель, используя от одного до трех снарядов. Украинские и западные официальные лица подтверждают более высокую точность украинской артиллерии.

Нынешнего производства боеприпасов России недостаточно для войны в Украине. Россия продолжает полагаться на поставки от партнеров. В феврале заместитель начальника Главного военного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия импортировала из Северной Кореи около 1,5 миллиона боеприпасов, но около половины из них неисправны, а другая половина нуждается в восстановлении или проверке перед использованием.

Ранее в ISW сообщили, где россияне сконцентрировали больше всего войск для нового наступления.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить ВСУ больше вооружения для защиты страны.

война
российские войска
боеприпасы
война в Украине
производство
Россия

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