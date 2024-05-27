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В ISW повідомили, де росіяни сконцентрували найбільше військ для нового наступу

27 травня 2024 08:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Росіяни готують наступ у двох областях України
Війська РФ. Фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни накопичують значні сили на кордоні з Харківською та Сумською областю. Вони роблять це для того, щоб відтягнути основні українські війська із інших ділянок фронту.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили напередодні, 26 травня. 

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"За повідомленнями, російські війська концентрують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, ймовірно, для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій, які мають на меті розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України", — повідомляють аналітики ISW.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до нового наступу на Харківщину і збирають значні сили за 90 кілометрів від кордонів з Україною. 

Аналітики припускають, що Зеленський мав на увазі район Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області, а супутникові знімки цього району свідчать про те, що за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах у населених пунктах цього району.

На даний час чисельність військ російської армії у цих районах залишається невідомою.

"Район Грайворон-Борисівка-Пролетарський, зокрема, надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що з'єднує Богодухів із Сумами", — заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Аналітики ISW вважають, що росіяни можуть атакувати не лише в одному напрямку, але одразу в декількох, щоб відтягнути українські збройні сили з інших ділянок фронту. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав надати ЗСУ більше озброєння для захисту країни. 

Швеція надала дозвіл Українським оборонцям бити по території Росії її озброєнням. 

Харківська область
Сумська область
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