Селезньов: останнім часом ворог активізував дії з дезінформації українців

На Східному фасі фронту тривають жорстокі бої

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4560 російських окупантів, 65 танків і 80 броньованих машин, 37 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 20 БпЛА, 1 літак, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 8 одиниць спеціальної техніки та 6 засобів ППО, 2 крилаті ракети.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Російська окупаційна армія за рік повномасштабного вторгнення в Україну залишила на її полях близько 147 тисяч своїх солдатів. Ще щонайменше 200-300 тисяч отримали поранення та до кінця своїх днів залишаться каліками.

Заради чого?

Гра на нервах

Напередодні роковин з дня вторгнення росіян в Україну неабияк активізувався інформаційний простір.

"Історії-страшилки про напад білорусів, рух військових колон з Гомеля в українському "пікселі" все це — історії з ланки інформаційно-психологічної обробки населення, які вигадані російською інформаційною пропагандою і які, нажаль, інколи підхоплюють вітчизняні ЗМІ", — запевнив Селезньов.

Владислав Селезньов

За даними української розвідки, наголосив він, зараз, як і раніше, немає інформації про те, що на території Республіки Білорусь створено або перебувають у стадії створення будь-які ударні угруповання ворога.

До речі, звернув увагу військовий експерт, таке саме спостерігається на території Брянської, Курської тс Бєлгородської областей росії — відсутні там такі потужні угруповання, які б могли загрожувати нам.

Прикордоння тоне у вогні

Однак цю "нестачу" ворог компенсує обстрілами мирних громадян та цивільних об'єктів інфраструктури на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. У тому числі — за допомогою ЗРК С-300 і авіації.

У контексті цього Селезньов висловив переконання, що до тих пір поки буде йти повномасштабна війна від обстрілів з ворожої території потерпатимуть мешканці українського прикордоння.

Наслідки обстрілів в Купянську. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Саме тому, впевнений офіцер, в подальшому цілком логічним є вирішення питання щодо створення так званої демпферної зони завширшки від 40 до 100 кілометрів.

"Певно це буде варіант, який дозволить нам відносно безпечно себе почувати. Чи то буде досвід створення такої зони на кшталт між Сирією та Туреччиною, чи — між Палестиною та Західним берегом річки Йордан. Але те, що ми перед цим вибором постанемо це — очевидно", — заявив військовий аналітик.

Хоча, додав він, можливо, питання буде вирішено радикально і теперішня путінська армія буде повністю "зачищена" до того стану, що вона вже нікому ніколи не зможе загрожувати.

На Сході точаться жорстокі бої

Найбільша увага цього тижня, поза всіляких сумнівів, була прикута до подій на Східному фасі російсько-українського фронту — від Куп'янська до Вугледару.

ЗСУ на позиціях біля Вугледару. Фото: REUTERS/Marko Djurica

І хоча під Вугледаром, як каже Селезньов, наразі серйозних рухів ворога поки не спостерігається, готуватися нашім бійцям слід до будь-яких ворожих несподіванок. Адже агресор, за різними даними, стягує сюди резерви для відновлення свого наступу. Хоча деякі ворожі підрозділи після нищівного розгрому тихоокеанських морпіхів із 155-й та 40-й дивізій відмовляються брати подальшу участь у наступі.

Між тим біля Куп'янська та Кремінної йдуть жорсткі бойові дії.

Дуже складна ситуація спостерігається в районі Бахмута. Там росіяни атакують українські позиції з трьох сторін. Однак наш гарнізон тримається і ніхто не ставить питання щодо виходу з міста.

"Цілком раціональний підхід: якщо є можливість його утримувати, то будемо утримувати", — зазначив Селезньов.

Бахмут. Фото: REUTERS/Alex Babenko

У той же час він наголосив, що в районі Авдіївки останніми днями дуже загострилася ситуація для наших підрозділів, там тривають найжорстокіші бойові дії.

ЗСУ на Півдні підготували сюрпризи для ворога

На півдні Запорізької та Херсонської областей квітне та сама "бавовна", яка спостерігається активно в останні три доби в Маріуполі.

"Події в ньому є яскравим підтвердженням того, що наше військово-технічне співробітництво з іноземними партнерами приносить свої плоди та результати", — натякнув військовий.

Він зауважив, що власних ракет, які діють на 120 кілометрів, а саме така відстань відділяє Маріуполь від найближчих бойових позицій, на озброєнні в української армії, не має.

Маріуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

"Але "бавовна" почалася системна. Отже це говорить про те, що ми таки нарешті отримали те озброєння, яке дозволяє нам почувати себе більш впевнено. Відповідно, тепер "бавовна" буде квітнути скрізь, куди доставатимуть наші ракети", — не виключив такого розвитку подій Селезньов.

З одного боку, пояснив він, нам британці обіцяли ракети, які є аналогами американських ATACAMS. Так само ж і США обіцяли надати нам певну ракетну номенклатуру.

Кримський міст відродиться не скоро

На території тимчасово окупованого Криму ворог продовжує укріплювати існуючі і створювати нові оборонні рубежі.

У той же час окупантам вдалося відновити повністю і запустити автомобільну частину Кримського мосту. Разом з тим залізнична частина переходу не працює зі 100-відсотковим навантаженням.

Фото: Reuters

"Одна лінія, до сих пір не відновлена, і ремонт триватиме до вересня за умови, що з мостом знову не трапиться щось вибухонебезпечне", — сказав колишній співробітник українського Генштабу.

Фото: REUTERS/Alex Babenko