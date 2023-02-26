Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы arrow

Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

26 февраля 2023 08:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Селезнев: в последнее время враг активизировал действия по дезинформации украинцев
На Восточном фасе фронта продолжаются жестокие бои
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4560 российских оккупантов, 65 танков и 80 бронированных машин, 37 единиц автомобильной техники и цистерн, 20 БпЛА, 1 самолет, 43 артиллерийские системы, 7 РСЗО, 8 единиц специальной техники и 6 средств ПВО, 2 крылатые ракеты.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев .

Читайте также:

Российская оккупационная армия за год полномасштабного вторжения в Украину оставила на ее полях около 147 тысяч своих солдат. Еще не менее 200-300 тысяч получили ранения и до конца своих дней останутся калеками.

Ради чего?

Игра на нервах

В канун годовщины со дня вторжения россиян в Украину изрядно активизировалось информационное пространство.

"Истории-страшилки о нападении белорусов, движении военных колонн из Гомеля в украинском "пикселе" все это — истории из звена информационно-психологической обработки населения, придуманные российской информационной пропагандой и, к сожалению, иногда подхватывающие отечественные СМИ", — заверил Селезнев.

 

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

По данным украинской разведки, подчеркнул он, сейчас по-прежнему нет информации о том, что на территории Республики Беларусь созданы или находятся в стадии создания какие-либо ударные группировки врага.

Кстати, обратил внимание военный эксперт, такое же наблюдается на территории Брянской, Курской Белгородской областей России — там отсутствуют мощные группировки, которые могли бы нам угрожать.

Пограничная тонет в огне

Однако этот "недостаток" враг компенсирует обстрелами мирных граждан и гражданских объектов инфраструктуры на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В том числе — с помощью ЗРК С-300 и авиации.

В контексте этого Селезнев убежден, что до тех пор пока будет идти полномасштабная война от обстрелов с вражеской территории будут страдать жители украинского приграничья.

Купянськ
Последствия обстрелов Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Именно поэтому, уверен офицер, в дальнейшем вполне логичным является решение вопроса создания так называемой демпферной зоны шириной от 40 до 100 километров.

"Вероятно, это будет вариант, который позволит нам относительно безопасно себя чувствовать. Будет ли опыт создания такой зоны вроде между Сирией и Турцией или между Палестиной и Западным берегом реки Иордан. Но то, что мы перед этим выбором предстанем это, очевидно", — заявил военный аналитик.

Хотя, добавил он, возможно, вопрос будет решен радикально и нынешняя путинская армия будет полностью "зачищена" до того состояния, что она уже никому никогда не сможет угрожать.

На Востоке идут жестокие бои

Наибольшее внимание на этой неделе, вне всяких сомнений, было приковано к событиям на Восточном фасе российско-украинского фронта — от Купянска до Угледара.

Вугледар
ВСУ на позициях возле Угледара. Фото: REUTERS/Marko Djurica

И хотя под Угледаром, как говорит Селезнев, пока серьезных движений врага пока не наблюдается, готовиться нашим бойцам следует к любым враждебным неожиданностям. Ведь агрессор, по разным данным, стягивает сюда резервы для возобновления своего наступления. Хотя некоторые вражеские подразделения после сокрушительного разгрома тихоокеанских морпехов из 155-й и 40-й дивизий отказываются участвовать в наступлении.

Между тем возле Купянска и Кременной идут жесткие боевые действия.

Очень сложная ситуация наблюдается в районе Бахмута. Там россияне атакуют украинские позиции с трех сторон. Однако наш гарнизон держится и никто не задает вопрос о выходе из города.

"Совершенно рациональный подход: если есть возможность его содержать, то будем удерживать", — отметил Селезнев.

Бахмут
Бахмут. Фото: REUTERS/Alex Babenko 

В то же время он отметил, что в районе Авдеевки в последние дни очень обострилась ситуация для наших подразделений, там продолжаются жесточайшие боевые действия.

ВСУ на Юге подготовили сюрпризы для врага

На юге Запорожской и Херсонской областей процветает тот самый "хлопок", который наблюдается активно в последние трое суток в Мариуполе.

"События в нем яркое подтверждение того, что наше военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами приносит свои плоды и результаты", — намекнул военный.

Он отметил, что собственных ракет, действующих на 120 километров, а именно такое расстояние отделяет Мариуполь от ближайших боевых позиций, на вооружении у украинской армии, нет.

Маріуполь
Мариуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

"Но "хлопок" начался системный. Так что это говорит о том, что мы наконец получили то вооружение, которое позволяет нам чувствовать себя более уверенно. Соответственно, теперь "хлопок" будет цвести везде, куда будут доставать наши ракеты", — не исключил такого. развития событий Селезнева.

С одной стороны, пояснил он, нам британцы обещали ракеты, являющиеся аналогами американских ATACAMS. Также и США обещали предоставить нам определенную ракетную номенклатуру.

Крымский мост возродится не скоро

На территории временно оккупированного Крыма враг продолжает укреплять существующие и создавать новые оборонительные рубежи.

В то же время оккупантам удалось восстановить полностью и запустить автомобильную часть Крымского моста. Вместе с тем железнодорожная часть перехода не работает со 100-процентной нагрузкой.

Кримський міст
Фото: Reuters

"Одна линия, до сих пор не восстановленная, и ремонт продлится до сентября при условии, что с мостом снова не случится что-нибудь взрывоопасное", — сказал бывший сотрудник украинского Генштаба.

Фото: REUTERS/Alex Babenko

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

10:43 Сегодня – День крымского сопротивления российской оккупации

10:43 Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

10:31 Россия вывела в Черное море корабли, без ракетоносителей: Наталья Гуменюк о ситуации на юге

10:24 В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь погибшего министра Монастырского

Новина з фото

10:18 Такого не было больше 30 лет: Калифорнию накрыла снежная буря

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:01 Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч: полиция занялась застройщиками

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Новина з фото

09:48 Российская пехота под Угледаром понесла серьезные потери, — Минобороны Британии

09:37 Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие

09:35 Украинцы вдохновляют своим боевым духом: Артета посвятил победу Зинченко и Украине

Новина з відео

10:43 Сегодня – День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

Новина з відео

19:00 Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Актуальное по теме

None 26 Февраль 10:43

Сегодня – День крымского сопротивления российской оккупации

None 26 Февраль 10:45

Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

None 26 Февраль 10:36

Россия вывела в Черное море корабли, без ракетоносителей: Наталья Гуменюк о ситуации на юге

None 26 Февраль 10:24

В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь погибшего министра Монастырского

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB