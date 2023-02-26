Селезнев: в последнее время враг активизировал действия по дезинформации украинцев

На Восточном фасе фронта продолжаются жестокие бои

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4560 российских оккупантов, 65 танков и 80 бронированных машин, 37 единиц автомобильной техники и цистерн, 20 БпЛА, 1 самолет, 43 артиллерийские системы, 7 РСЗО, 8 единиц специальной техники и 6 средств ПВО, 2 крылатые ракеты.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев .

Российская оккупационная армия за год полномасштабного вторжения в Украину оставила на ее полях около 147 тысяч своих солдат. Еще не менее 200-300 тысяч получили ранения и до конца своих дней останутся калеками.

Ради чего?

Игра на нервах

В канун годовщины со дня вторжения россиян в Украину изрядно активизировалось информационное пространство.

"Истории-страшилки о нападении белорусов, движении военных колонн из Гомеля в украинском "пикселе" все это — истории из звена информационно-психологической обработки населения, придуманные российской информационной пропагандой и, к сожалению, иногда подхватывающие отечественные СМИ", — заверил Селезнев.

Владислав Селезнев

По данным украинской разведки, подчеркнул он, сейчас по-прежнему нет информации о том, что на территории Республики Беларусь созданы или находятся в стадии создания какие-либо ударные группировки врага.

Кстати, обратил внимание военный эксперт, такое же наблюдается на территории Брянской, Курской Белгородской областей России — там отсутствуют мощные группировки, которые могли бы нам угрожать.

Пограничная тонет в огне

Однако этот "недостаток" враг компенсирует обстрелами мирных граждан и гражданских объектов инфраструктуры на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В том числе — с помощью ЗРК С-300 и авиации.

В контексте этого Селезнев убежден, что до тех пор пока будет идти полномасштабная война от обстрелов с вражеской территории будут страдать жители украинского приграничья.

Последствия обстрелов Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Именно поэтому, уверен офицер, в дальнейшем вполне логичным является решение вопроса создания так называемой демпферной зоны шириной от 40 до 100 километров.

"Вероятно, это будет вариант, который позволит нам относительно безопасно себя чувствовать. Будет ли опыт создания такой зоны вроде между Сирией и Турцией или между Палестиной и Западным берегом реки Иордан. Но то, что мы перед этим выбором предстанем это, очевидно", — заявил военный аналитик.

Хотя, добавил он, возможно, вопрос будет решен радикально и нынешняя путинская армия будет полностью "зачищена" до того состояния, что она уже никому никогда не сможет угрожать.

На Востоке идут жестокие бои

Наибольшее внимание на этой неделе, вне всяких сомнений, было приковано к событиям на Восточном фасе российско-украинского фронта — от Купянска до Угледара.

ВСУ на позициях возле Угледара. Фото: REUTERS/Marko Djurica

И хотя под Угледаром, как говорит Селезнев, пока серьезных движений врага пока не наблюдается, готовиться нашим бойцам следует к любым враждебным неожиданностям. Ведь агрессор, по разным данным, стягивает сюда резервы для возобновления своего наступления. Хотя некоторые вражеские подразделения после сокрушительного разгрома тихоокеанских морпехов из 155-й и 40-й дивизий отказываются участвовать в наступлении.

Между тем возле Купянска и Кременной идут жесткие боевые действия.

Очень сложная ситуация наблюдается в районе Бахмута. Там россияне атакуют украинские позиции с трех сторон. Однако наш гарнизон держится и никто не задает вопрос о выходе из города.

"Совершенно рациональный подход: если есть возможность его содержать, то будем удерживать", — отметил Селезнев.

Бахмут. Фото: REUTERS/Alex Babenko

В то же время он отметил, что в районе Авдеевки в последние дни очень обострилась ситуация для наших подразделений, там продолжаются жесточайшие боевые действия.

ВСУ на Юге подготовили сюрпризы для врага

На юге Запорожской и Херсонской областей процветает тот самый "хлопок", который наблюдается активно в последние трое суток в Мариуполе.

"События в нем — яркое подтверждение того, что наше военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами приносит свои плоды и результаты", — намекнул военный.

Он отметил, что собственных ракет, действующих на 120 километров, а именно такое расстояние отделяет Мариуполь от ближайших боевых позиций, на вооружении у украинской армии, нет.

Мариуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

"Но "хлопок" начался системный. Так что это говорит о том, что мы наконец получили то вооружение, которое позволяет нам чувствовать себя более уверенно. Соответственно, теперь "хлопок" будет цвести везде, куда будут доставать наши ракеты", — не исключил такого. развития событий Селезнева.

С одной стороны, пояснил он, нам британцы обещали ракеты, являющиеся аналогами американских ATACAMS. Также и США обещали предоставить нам определенную ракетную номенклатуру.

Крымский мост возродится не скоро

На территории временно оккупированного Крыма враг продолжает укреплять существующие и создавать новые оборонительные рубежи.

В то же время оккупантам удалось восстановить полностью и запустить автомобильную часть Крымского моста. Вместе с тем железнодорожная часть перехода не работает со 100-процентной нагрузкой.

Фото: Reuters

"Одна линия, до сих пор не восстановленная, и ремонт продлится до сентября при условии, что с мостом снова не случится что-нибудь взрывоопасное", — сказал бывший сотрудник украинского Генштаба.

Фото: REUTERS/Alex Babenko