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Селезньов розповів, навіщо армії ворога знадобилися студенти

22 лютого 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Мобілізація в росії: стали відомі нюанси нового призову
Рівень інтелектуальних здібностей середньостатистичного рядового росармії залишає бажати кращого
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Наміри російського військово-політичного командування провести мобілізацію на війну з Україною студентів є показовими. Вони свідчать про брак в армійських лавах ворога людей, здатних адекватно сприймати, аналізувати ситуацію і робити вірні рішення.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Цілком очевидно, що російське військове командування шукає нові варіанти і можливості для максимального наповнення резервів мобілізованих. У тому числі — за рахунок "недоторканих" студентів", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

"Чому взялися саме за студентів? — зазначив він, — Вони все ж таки люди, які думають. Це все ж не мешканці російської глибинки, які добре розбираються в семи сортах пива, але в частині відповідних реакцій на ситуацію, яка швидко змінюється на фронті, не здатні реагувати. Тому ці нові інтелектуальні ресурси вони готові використовувати на війні".

Як в росії відбувається мобілізація

У росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.

У Маріуполі окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу. Чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали паспорт рф, відправляють на фронт.

Нагадаємо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.

Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

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