Мобілізація в росії: стали відомі нюанси нового призову

Селезньов розповів, навіщо армії ворога знадобилися студенти
Наміри російського військово-політичного командування провести мобілізацію на війну з Україною студентів є показовими. Вони свідчать про брак в армійських лавах ворога людей, здатних адекватно сприймати, аналізувати ситуацію і робити вірні рішення.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
-
Суд заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси
-
Нардеп від ОПЗЖ Волошин вирішив скласти мандат: заява уже у Раді
-
Генпрокуратура ідентифікувала майже сотню окупантів, причетних до злочинів у Бучі
-
Конкурент Луніна у "Реалі" визнав помилку у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля"
-
Шевченко продав прапор з автографом Зеленського за 110 тисяч євро
-
"Гроші роблять чудеса": Буданов пояснив, чому в росії почастішали вибухи та пожежі
-
В Україні оштрафували ще одне обленерго через порушення графіків
-
"Для мене це велика честь": Юлія Саніна стала однією з ведучих "Євробачення-2023"
-
Традиції приготування обрядового хліба на Одещині стали нематеріальною спадщиною України
-
Росіянам критично не вистачає боєприпасів: Буданов розповів, як це може вплинути на тактику бою
"Цілком очевидно, що російське військове командування шукає нові варіанти і можливості для максимального наповнення резервів мобілізованих. У тому числі — за рахунок "недоторканих" студентів", — сказав Селезньов.
"Чому взялися саме за студентів? — зазначив він, — Вони все ж таки люди, які думають. Це все ж не мешканці російської глибинки, які добре розбираються в семи сортах пива, але в частині відповідних реакцій на ситуацію, яка швидко змінюється на фронті, не здатні реагувати. Тому ці нові інтелектуальні ресурси вони готові використовувати на війні".
Як в росії відбувається мобілізація
У росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.
У Маріуполі окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу. Чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали паспорт рф, відправляють на фронт.
Нагадаємо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.
Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov