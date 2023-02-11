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Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

11 февраля 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Военный аналитик спрогнозировал дальнейшую судьбу боев за Бахмут
Ситуация на фронтах динамична, но находится под полным контролем ВСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 5 870 российских оккупантов, 40 танков и 83 бронированные машины, 58 единиц автомобильной техники и цистерн, 18 БпЛА, 2 вертолета 1 самолет, 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 9 единиц специальной техники и 11 средство ПВО, более полусотни крылатых ракет и 1 судно.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев

Конец текущей недели, к сожалению, ознаменовался очередной неприятностью: враг совершил массированную ракетную атаку по гражданской инфраструктуре Украины. Для этого агрессором был вновь использован весь имеющийся у него потенциал средств поражения от иранских дронов-камикадзе до баллистических и крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Большинство этих "подарков" украинские Силы противовоздушной обороны удачно приземлили.

Российская техника осталась после учений в Беларуси

На территории Республики Беларусь, так же как на территории Брянской, Белгородской и Курской областей российской федерации, формирования ударных группировок врага по-прежнему украинской разведкой не выявлено.

Однако следует отметить, что есть определенная динамика военного движения в Беларуси. В частности, авиационная техника россиян, участвовавшая в совместных учебах Беларуси и россии, не вернулась в места постоянной дислокации. Лишь один Су-34 вернулся, а остальные остались.

російська авіація в рб
Российская авиация в Беларуси

Также российские "чмобики" продолжают тренироваться на белорусских полигонах, а российская бронетехника — ремонтироваться на белорусских военных ремонтных предприятиях.

Враг рвется в Купянск

В Харьковской области в направлении Купянска активизировалась российская армия. В частности, туда переброшены подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии, подразделения, проходившие боевое слаживание в Беларуси.

"Всего как минимум три дивизии и две бригады действуют на этом участке фронта в направлении на Купянск и в направлении на Лиман" , — сказал Селезнев.

Возле последнего враг применяет термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1 "Буратино".

Кроме того, добавил он, враг усилил ракетно-артиллерийский террор по приграничью Черниговской, Сумской и Харьковской областей, включая сам Харьков.

"То есть для жителей этих мест складывается достаточно опасная ситуация", — констатировал военный эксперт.

ВСУ могут выйти из Бахмута

Крайне сложная ситуация сложилась в районе Кременной. Там россияне пытаются вытеснить наши Силы обороны. При этом они постоянно увеличивают свои усилия.

"Поэтому ситуация там динамичная и сложная", — подчеркнул Селезнев.

По его словам, в Бахмуте бои ведутся в самом городе, ситуация там крайне не простая.

Бахмут
Бахмут 9 февраля. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

"Наши Силы обороны постепенно отходят, и, думаю, в ближайшие двое-трое суток судьба Бахмута будет решена. Ведь наши Силы обороны смогут создать достаточно серьезные рубежи обороны, сохранить единый автомобильный маршрут, по которому осуществляется поставка нашему гарнизону в Бахмуте. Если нет, то наши, скорее всего, будут отходить", — не исключил такого развития событий бывший сотрудник Генштаба.

Бахмут
ВСУ в Бахмуте. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Российских морпехов разбили под Угледаром

В то же время в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке продолжаются бои. Они очень вязкие, продвижения путинской армии нет, хотя она бросает все новые и новые силы и средства на это направление.

В Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия, которые не утихают практически ни на минуту. Этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты врага. Россияне несут большие потери, но то и дело бросают в топку войны все новые механизированные части. Однако без каких-либо весомых перспектив для себя.

Одна только 155-я бригада потерпела разгром — она потеряла лишь в одном бою 13 основных боевых танков и 12 БМП.

Перспективы для российского десанта — призрачные

На Запорожском направлении происходит передислокация подразделений вражеской армии. Пока трудно сказать, к чему они готовятся: будет ли наступление или будут входить в глухую оборону. В украинской разведке не исключают попытки врага высадить десант с севера и юга.

"Но, мне кажется, что с учетом плотности воздушной обороны у путинской армии нулевые шансы на успешное проведение каких-либо морских или воздушных операций такого типа", — заверил Селезнев.

На юге агрессор держит оборону

На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли между обеими сторонами. Также враг продолжает наносить ракетно-артилейские атаки по гражданской инфраструктуре города Херсона и прилегающих к нему населенных пунктах, не имея физической возможности форсировать Днепр.

В Крыму оккупанты продолжают готовить свои подразделения на полигонах полуострова, который уже давно превращен в гигантский военно-технический хаб с основной базой вблизи Джанкоя, а также частично возле Армянска.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak 

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