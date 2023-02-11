Военный аналитик спрогнозировал дальнейшую судьбу боев за Бахмут

Ситуация на фронтах динамична, но находится под полным контролем ВСУ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 5 870 российских оккупантов, 40 танков и 83 бронированные машины, 58 единиц автомобильной техники и цистерн, 18 БпЛА, 2 вертолета 1 самолет, 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 9 единиц специальной техники и 11 средство ПВО, более полусотни крылатых ракет и 1 судно.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев

Конец текущей недели, к сожалению, ознаменовался очередной неприятностью: враг совершил массированную ракетную атаку по гражданской инфраструктуре Украины. Для этого агрессором был вновь использован весь имеющийся у него потенциал средств поражения — от иранских дронов-камикадзе до баллистических и крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Большинство этих "подарков" украинские Силы противовоздушной обороны удачно приземлили.

Российская техника осталась после учений в Беларуси

На территории Республики Беларусь, так же как на территории Брянской, Белгородской и Курской областей российской федерации, формирования ударных группировок врага по-прежнему украинской разведкой не выявлено.

Однако следует отметить, что есть определенная динамика военного движения в Беларуси. В частности, авиационная техника россиян, участвовавшая в совместных учебах Беларуси и россии, не вернулась в места постоянной дислокации. Лишь один Су-34 вернулся, а остальные остались.

Российская авиация в Беларуси

Также российские "чмобики" продолжают тренироваться на белорусских полигонах, а российская бронетехника — ремонтироваться на белорусских военных ремонтных предприятиях.

Враг рвется в Купянск

В Харьковской области в направлении Купянска активизировалась российская армия. В частности, туда переброшены подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии, подразделения, проходившие боевое слаживание в Беларуси.

"Всего как минимум три дивизии и две бригады действуют на этом участке фронта в направлении на Купянск и в направлении на Лиман" , — сказал Селезнев.

Возле последнего враг применяет термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1 "Буратино".

Кроме того, добавил он, враг усилил ракетно-артиллерийский террор по приграничью Черниговской, Сумской и Харьковской областей, включая сам Харьков.

"То есть для жителей этих мест складывается достаточно опасная ситуация", — констатировал военный эксперт.

ВСУ могут выйти из Бахмута

Крайне сложная ситуация сложилась в районе Кременной. Там россияне пытаются вытеснить наши Силы обороны. При этом они постоянно увеличивают свои усилия.

"Поэтому ситуация там динамичная и сложная", — подчеркнул Селезнев.

По его словам, в Бахмуте бои ведутся в самом городе, ситуация там крайне не простая.

Бахмут 9 февраля. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

"Наши Силы обороны постепенно отходят, и, думаю, в ближайшие двое-трое суток судьба Бахмута будет решена. Ведь наши Силы обороны смогут создать достаточно серьезные рубежи обороны, сохранить единый автомобильный маршрут, по которому осуществляется поставка нашему гарнизону в Бахмуте. Если нет, то наши, скорее всего, будут отходить", — не исключил такого развития событий бывший сотрудник Генштаба.

ВСУ в Бахмуте. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Российских морпехов разбили под Угледаром

В то же время в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке продолжаются бои. Они очень вязкие, продвижения путинской армии нет, хотя она бросает все новые и новые силы и средства на это направление.

В Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия, которые не утихают практически ни на минуту. Этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты врага. Россияне несут большие потери, но то и дело бросают в топку войны все новые механизированные части. Однако без каких-либо весомых перспектив для себя.

Одна только 155-я бригада потерпела разгром — она потеряла лишь в одном бою 13 основных боевых танков и 12 БМП.

Перспективы для российского десанта — призрачные

На Запорожском направлении происходит передислокация подразделений вражеской армии. Пока трудно сказать, к чему они готовятся: будет ли наступление или будут входить в глухую оборону. В украинской разведке не исключают попытки врага высадить десант с севера и юга.

"Но, мне кажется, что с учетом плотности воздушной обороны у путинской армии нулевые шансы на успешное проведение каких-либо морских или воздушных операций такого типа", — заверил Селезнев.

На юге агрессор держит оборону

На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли между обеими сторонами. Также враг продолжает наносить ракетно-артилейские атаки по гражданской инфраструктуре города Херсона и прилегающих к нему населенных пунктах, не имея физической возможности форсировать Днепр.

В Крыму оккупанты продолжают готовить свои подразделения на полигонах полуострова, который уже давно превращен в гигантский военно-технический хаб с основной базой вблизи Джанкоя, а также частично возле Армянска.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak