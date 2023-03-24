Ворог стягує війська до північних кордонів і готує прорив у бік Куп'янська та Кремінної

На Східному фасі фронту агресор готує прорив в напрямку двох міст

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних Сил України, впродовж останніх 7 днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5850 російських окупантів, 68 танків і 98 броньованих машин, 63 одиниці автомобільної техніки та цистерн, 63 БпЛА, 64 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 19 одиниць спеціальної техніки та 11 засобів ППО, 4 крилаті ракети.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Білоруський ВПК росіяни завантажили роботой

На території Республіки білорусь, як і раніше, не спостерігається створення ударного угруповання російських окупаційних військ, яке б загрожувало Україні з Північних рубежів.

Між тим, росіяни продовжують використовувати промислові потужності ВПК сателіта для ремонту своєї військової техніки, яка зазнала пошкоджень у боях в Україні та яка була знята з консервації на території російської федерації.

Водночас на білоруських полігонах триває підготовка російського резерву, призваного за так званою частковою мобілізацією.

"Варто наголосити, що справ у тамтешніх ремонтників прибуло, оскільки росіяни починають тягнути зі своїх баз зберігання техніку, виготовлену у 40-х — 50-х роках минулого століття", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, до позитиву можна віднести той факт, що впродовж останнього тижня не надходило інформації про переміщення територією білорусі ешелонів з особовим складом і технікою ворога у бік України.

Ворог нарощує угруповання поблизу Північного кордону

Між тим на територіях Брянської та Курської областей рф загальна кількість російських "чмобіків", які зведені у підрозділи так званої територіальної оборони, сягає 4 тисяч осіб.

Селезньов переконаний, що такої чисельності особового складу замало для того, щоб атакувати нас з тих територій.

"Разом з тим ситуація, яка складається на теренах Бєлгородської області, примушує дещо замислитися", — говорить військовий експерт.

Адже там, пояснює офіцер, сконцентровано близько 8 тисяч осіб особового складу. При чому він весь зведений у штатні військові з'єднання регулярних частин російської армії.

До того ж там нараховується до 30 батарей ствольної та реактивної артилерії.

Як зазначає Селезньов, всі ці підрозділи різного рівня укомплектування та забезпечення, але вони є тим базисом, який агресор може посилювати в бік збільшення особового складу, озброєння, боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення.

Такі тенденції, звертає увагу Селезньов, доволі тривожні на фоні заяв представника Пентагону Джона Кірбі, що Україну в перспективі очікують тривожні часи.

До того ж з'явилася інформація про те, що в районі Нового Осколу виявлено базу, на якій сконцентровано до 350 одиниць різної техніки.

"Куди саме вона піде з цієї бази, — поки не зрозуміло. Але це є сигналом, що ворог готує для нас якусь неприємну несподіванку з території Бєлгородської області", — попереджає військовий експерт.

Окупанти прагнуть повернути Куп'янськ і Кремінну

Натомість традиційно складною залишається ситуація на території Східного фасу російсько-українського фронту від Куп'янська до Вугледару.

І якщо в Куп'янську та Вугледарі наразі потужних бойових дій не фіксується, то в Бахмуті й Авдіївці вони точаться інтенсивно. Причому біля Авдіївки останнім часом напруга значно зросла.

ЗСУ біля Бахмуту. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Там ворог докладає чимало зусиль для того, щоб реалізувати свої загарбницькі наміри.

"Вірогідно, вони побачили, що нічого не можуть зробити з Бахмутським виступом, де всі їхні спроби створити оперативне оточення розбиваються об дії українських Сил оборони, які також кратно наростили свою присутність. Тому крім надвеликих втрат хвалитися росіянам там особливо нема чим", — констатує Селезньов.

Важлива деталь по Східному напрямку, пояснює він, Там іде передислокація, накопичення та підсилення сил і засобів путінської армії в напрямку на Куп'янськ і Кремінну. В районі останньої українські Сили оборони трохи посунули противника, тривають достатньо жорсткі боєзіткнення. А ось в напрямку Куп'янська, можна припустити, вони намагатимуться нас атакувати, щоб якомога далі відсунути від річки Оскіл і взяти під вогневий контроль переправу в районі Куп'янська.

Агресор намагається захопити Авдіївку

В Авдіївці, де бої точаться понад рік. Росіяни, схоже, вирішили спробувати закрити цей кейс за допомогою 1-го Армійського корпусу, який зібрано з числа мешканців Донецької області, які в принципі достатньо підготовлені та мають багаторічний досвід ведення бойових дій.

"Чи вдасться це їм? Маю сумнів. Хоча їм вже вдалося взяти Авдіївку у напівкільце, діють з Півночі та Півдня. Після того, як ворог взяв під контроль Красногорівку ситуація для наших підрозділів дещо ускладнилася, але ми маємо сили та засоби тримати оборону на цій ділянці фронту і надалі", — запевнив Селезньов.

Авдіївка 20 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Alex Babenko

На Запоріжжі окупанти побудували хитру систему оборони

На півдні Запорізької області росіяни побудували 2-ешелоновану оборонну лінію зі своїх частин і підрозділів. При чому ця система створена в такий спосіб, що ці частини та підрозділи, перебуваючи в ній, можуть як здійснювати оборону, так і переходити в наступ.

Варто зазначити, наголошує Селезньов, що на Запоріжжі у ворога розбудовано та функціонує три великих вузла оборони: Василівка, Токмак і Мелітополь. До їх функціонування активно залучаються дві бази на узбережжі Азовського моря — Бердянськ і Маріуполь.

"Тобто росіяни готуються тримати удар як тільки українська армія перейде до контрнаступу", — впевнений колишній посадовець Генштабу.

ЗСУ на Херсонщині намагаються демілітаризувати росіян

На півдні Херсонської області протягом тижня продовжується традиційний обмін артилерійськими ударами, ворог не припиняє обстрілів обласного центру.

Натомість всі сили і засоби наших артилеристів спрямовані на створені демілітаризованої зони на Лівому березі Дніпра на глибину до 30 кілометрів.

ЗСУ. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Я так розумію, розмірковує Селезньов, таким чином готується плацдарм для, українського контрнаступу. Однак ситуація не проста, оскільки росіяни ховають свою техніку серед житлової забудові.

У Криму безпечних місць для окупантів не буде

На території тимчасово окупованого росіянами Кримського півострова все частіше останнім часом виникає "бавовна".

За словами співрозмовника, це є дуже чітким маркером того, що Крим вже є небезпечним регіоном для перебування в ньому окупантів і тих, хто їм співчуває. І варто зазначити, що така вогнева активність буде зростати чим далі, тим більше.

"Не буде жодної ділянки в Криму, на якій знаходяться російські військові об'єкти, де буде спокійно та тихо. Це буде відбуватися пропорційно збільшенню наявності у нас далекобійного озброєння, як власного, так і західного виробництва", — запевнив Селезньов.